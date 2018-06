TASR

ZUŠ v Bojniciach predstavila svoj druhý autorský muzikál

V hre predstavujú svoj talent nielen súčasní žiaci školy a učitelia, ale i bývalí žiaci, z ktorých dnes niektorí študujú na konzervatóriách.

Ilustračná snímka. — Foto: Martin Kučera

Bojnice 16. júna (TASR) - Súčasnosť s minulosťou sa stretáva na pozadí príbehu kastelána, ktorý hľadá svojho nástupcu, v muzikáli Kto dostane Bojnický zámok? z dielne Základnej umeleckej školy (ZUŠ) v Bojniciach. Jej druhé autorské dielo si mohla verejnosť pozrieť po prvý raz v predpremiére v piatok (15.6.) večer v priestoroch Kultúrneho centra Bojnice.

"Prelínajú sa tam dva svety, súčasný a minulý, postavy z minulosti našepkávajú súčasníkom, čo by mali robiť. Dej sa točí okolo Bojnického zámku, celý je vymyslený. Je o kastelánovi, ktorý chce ísť do dôchodku a hľadá si svojho nasledovníka. Okolo toho je množstvo zápletiek, do čoho vstupuje i najkrajší ľudský cit, láska," načrtol pre TASR riaditeľ bojnickej ZUŠ Jozef Baláž, ktorý je i autorom hudby.

Pôvodný bojnický muzikál je podľa neho výnimočný tým, že má i živý orchester s takmer 40 muzikantmi a profesionálnym dirigentom, bývalým žiakom školy, v súčasnosti dirigentom Vojenskej hudby Ozbrojených síl SR Bratislava Jožkom Hepnerom. "Myslím si, že to je to najzaujímavejšie, to sme tu v Bojniciach ešte nemali a že široko ďaleko takýto muzikál so živým orchestrom nie je," podotkol. V hre predstavujú svoj talent nielen súčasní žiaci školy a učitelia, ale i bývalí žiaci, z ktorých dnes niektorí študujú na konzervatóriách.

"Keďže sme chceli mať tento projekt kompletný, nahrali sme v profesionálnom štúdiu i CD. Ľudia, ktorým sa budú skladby páčiť, si ich tak budú môcť vypočuť ešte raz. Premiéru budeme tiež nahrávať na kameru, ak bude záujem, muzikál by sme uviedli i na DVD," ozrejmil riaditeľ ZUŠ Bojnice.

Muzikál si budú môcť diváci pozrieť v kultúrnom centre ešte v sobotu a v nedeľu 17. júna, a to pri príležitosti osláv 905. výročia prvej písomnej zmienky o Bojniciach. Ďalšia jeho repríza bude 29. júna na amfiteátri sokoliarov nad Bojnickým zámkom. Či škola odohrá ešte ďalšie reprízy, podľa Baláža ukáže čas. "Ako to ľudia budú vnímať a či sa im to bude páčiť. Pokiaľ bude záujem, samozrejme, radi by sme muzikál predviedli viackrát," dodal.