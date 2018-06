TASR

Slovenskí filharmonici cestujú na umelecké turné do Japonska

Pod taktovkou dvoch dirigentov, hosťujúceho dirigenta Leoša Svárovského a pravidelného hosťa, rusko-nemeckého dirigenta SF Daniela Raiskina, odohrajú osem koncertov v piatich mestách.

Slovenský filharmonický zbor, ilustračná snímka. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 16. júna (TASR) - Slovenská filharmónia (SF) po troch rokoch opäť v sobotu cestuje do krajiny vychádzajúceho slnka. V Japonsku absolvujú filharmonici v poradí 13. turné, ktoré potrvá do 27. júna. Pod taktovkou dvoch dirigentov, stáleho hosťujúceho dirigenta Leoša Svárovského a pravidelného hosťa, rusko-nemeckého dirigenta SF Daniela Raiskina, odohrajú osem koncertov v piatich mestách, sú nimi Tokio, Mie, Kyoto, Ishikawa a Salatama. Sólistami večerov budú japonský violončelista Tsuyoshi Tsutsumi, ruská klaviristka Anna Vinnitskaya a Ľudovít Kanta, slovenský violončelista žijúci v Japonsku.

Prvý zájazd orchestra SF sa datuje do 80. rokov 20. storočia. Prvýkrát vycestovala filharmónia do krajiny vychádzajúceho slnka v roku 1980 s dirigentmi Zdeňkom Košlerom, Ladislavom Slovákom a japonským dirigentom a skladateľom Ken Ichiro Kobayashim. O šesť rokov neskôr tu vystúpili pod taktovkou Košlera a Bystríka Režuchu. S touto dvojicou dirigentov uviedli v Japonsku koncerty aj o rok neskôr - v roku 1987. V roku 1993 vycestovali do Japonska s Košlerom a Ondrejom Lenárdom, ktorý dirigoval japonské turné Slovenskej filharmónie aj v roku 1996. V roku 1999 tu koncertovali s japonským dirigentom Hideaki Mutom.

Od roku 2003 sprevádza Slovenskú filharmóniu v Japonsku jej terajší stály hosťujúci dirigent SF Leoš Svárovský. V roku 2003 turné viedol s Angličanom Douglasom Bostockom, o dva roky neskôr s Japoncom Ichiro Saitom, v roku 2007 zase s Joji Hattorim.

Jubilejné desiate turné SF v Japonsku sa uskutočnilo v roku 2010 pod taktovkou Svárovského. S ním sa uskutočnilo koncertné turné Slovenskej filharmónie v Japonsku aj v roku 2012. V júli 2015 sa filharmonici predstavili v Japonsku po 12. raz, opäť pod taktovkou Svárovského. V tomto roku je to ich 13. umelecká návšteva krajiny vychádzajúceho slnka.