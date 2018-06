TASR

Dnes o 15:36 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Hokejový Martin na ceste k stabilizácii, v tíme sú Tabaček i Markovič

Dlhodobým cieľom HK Martin je návrat do najvyššej súťaže.

Vpravo Jaroslav Markovič, archívna snímka. — Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Martin 16. júna (TASR) - Martinský hokej po jóbovej zvesti spred roka opäť ožíva. Po páde z najvyššej súťaže do II. ligy sa Martinčania rýchlo vyšvihli do I. ligy, v ktorej budú mať k dispozícii mnoho hráčov so zaujímavým hokejovým životopisom. Dlhodobým cieľom HK Martin je návrat do najvyššej súťaže.

Martinské A-mužstvo síce v sezóne 2016/17 dosiahlo úspech v podobe účasti v semifinále Tipsport Ligy, ale krátko na to vrcholový hokej v meste padol pre finančné problémy. Seniorské mužstvo Martina napokon pokračovalo v tretej najvyššej súťaži, z ktorej si v najrýchlejšom možnom čase vybojovalo postup do I. ligy.

V roku 2018 vzniklo občianske združenie Hokejový klub Martin, ktoré sa dohodlo s MHK Martin na prevode prvoligovej licencie. Občianske združenie založili Dušan Laššák a Milan Murček, ktorí boli súčasťou martinského klubu aj počas nedávneho účinkovania v druhej lige.

Predsedom správnej rady sa stal Dušan Laššák a podpredsedom Ján Tabaček, ktorý bude mať zároveň aj pozíciu športového manažéra. Milan Murček bude výkonný riaditeľ HK Martin. "Našou prvoradou ambíciou v sezóne 2018/19 bude stabilizácia klubu, ale myslíme aj na postup do najvyššej súťaže. Ten však nie je bezpodmienečným cieľom. Uvidíme, ako sa sezóna vyvinie, no v dlhodobom horizonte myslíme na najvyššiu súťaž. Momentálne sa sústredíme na sezónu v I. lige. Vzhľadom na to, že je polovica júna, sme na tom veľmi dobre. Máme prakticky hotový realizačný tím a do veľkej miery aj samotný káder. Do neho chceme výdatne zapojiť aj mladíkov, ktorých zároveň doplnia hráči, ktorí výkonnostne nepatria do I. ligy, ale do vyššej súťaže. Sme preto veľmi radi, že máme v tíme hráčov ako Ján Tabaček, Jaro Markovič alebo Jakub Langhammer, ktorý bol v minulej sezóne prvý center v tipsportligovom Liptovskom Mikuláši. Mali sme v pláne angažovať aj Michala Važana, no s ním to nevyšlo," uviedol Murček pre TASR a v otázke zloženia hráčskeho kádra ďalej pokračoval:

"Máme zaujímavú trojicu talentovaných brankárov, ku ktorým sa zrejme nepridá skúsený Michal Dzubina. Ten si našiel civilné zamestnanie a úprimne nám povedal, že by sme sa na neho nemohli úplne spoliehať. Naďalej však trénuje a časom uvidíme, ako sa jeho situácia vyvinie. Teší nás, že prakticky všetci úspešní odchovanci martinského hokeja majú záujem na jeho stabilizácii a napredovaní. Dôkazom toho je aj skutočnosť, že majster sveta Radovan Somík sa stal asistentom hlavného trénera," poznamenal Murček, podľa ktorého by malo martinské A-mužstvo patriť medzi 5-6 favoritov I. ligy. Rozpočet klubu by sa mal pohybovať okolo sumy 350.000 eur.

Tím v prvoligovej sezóne povedie Róbert Spišák, jeho asistentom bude Radovan Somík a v pozícii vedúceho mužstva ostáva Branislav Stolárik.