Uruguaj spasil stopér Gimenez, Cuper nechcel u Salaha riskovať

Dvojnásobní majstri sveta príliš neoslnili. Na štadióne v Jekaterinburgu sa nepresadili ani najväčšie uruguajské zbrane Luis Suarez a Edinson Cavani.

Radosť Urguajčana Joseho Gimeneza po strelení gólu v zápase s Egyptom, 15. júna 2018. — Foto: TASR/AP

Jekaterinburg 16. júna (TASR) - Uruguajská futbalová reprezentácia sa môže na MS pýšiť jedným z najjagavejších útokov, no vo svojom úvodnom zápase na šampionáte proti Egyptu ju spasil obranca. Víťazstvo 1:0 zariadil až v 89. minúte stopér Atletica Madrid Jose Maria Gimenez, ktorý sa presadil razantnou hlavičkou po priamom kope.

Dvojnásobní majstri sveta príliš neoslnili. Na štadióne v Jekaterinburgu sa nepresadili ani najväčšie uruguajské zbrane Luis Suarez a Edinson Cavani. Postupom času si síce favorit vypracoval vyložené príležitosti - tri tutovky zahodil Suarez, Cavani nastrelil žrď - ale celkový dojem z jeho hry bol rozpačitý. Až zásah Gimeneza priniesol vytúžené vykúpenie. "Niekedy potrebujete viac šancí na to, aby ste rozvlnili súperovu sieť. Za útočnú snahu sme si však gól zaslúžili. Som spokojný s prístupom mužstva, víťazstvom sme urobili veľmi dôležitý krok k postupu zo skupiny," vyjadril sa po zápase tréner Uruguaja Oscar Tabarez. K streleckému trápeniu svojich hviezd dodal: "Suarezovi sa veľmi nedarilo, ale mal tri veľké šance a dve z nich mu skvele chytil brankár. Skrátka, tak to u útočníkov občas býva. Videl som hrať zle Messiho, Pelého, Maradonu i ďalších slávnych futbalistov a nie je to predsa hriech."

Egypťanom chýbal v ofenzíve Mohamed Salah, kanonier FC Liverpool sa po zranení ramena z finále Ligy majstrov nestihol dať zdravotne dokopy a duel sledoval iba z lavičky náhradníkov. "Faraóni" bez svojej ofenzívnej hviezdy neboli vpredu nebezpeční a väčšinu zápasu sa bránili. V závere siahali na cenný bod, ale poslednú štandardku neutrážili. "Možno keby 'Mo' nastúpil, zápas by dopadol lepšie, ale to nikto nemôže vedieť," povedal tréner Egypťanov Hector Cuper.

Ešte vo štvrtok to pritom vyzeralo, že by Salah mohol hrať. Nakoniec sa v egyptskom tíme rozhodli neriskovať. "Salah je pre nás veľmi dôležitý hráč, o tom nikto nepochybuje," vysvetľoval Cuper. "Pred štvrtkovým tréningom sme boli presvedčení, že nastúpi, ale pri kontrole po tréningu mali lekári určité obavy, že by sa napríklad pri zrážke so súperom mohol opäť zraniť. Tak sme sa rozhodli neriskovať, aby bol pripravený na ďalšie zápasy," uviedol argentínsky kouč.

Aj vďaka nemohúcnosti uruguajských útočníkov Egypťania dlho držali nerozhodný stav. "Egypt hral veľmi dobre. Ťažko povedať, akoby zápas bol vyzeral, keby nastúpil aj so Salahom," zamyslel sa Tabarez. "Pracujeme s tým, čo máme a snažíme sa s tým urobiť čo najlepší výsledok," vravel Cuper. "Na ten sme dnes nedosiahli, ale odohrali sme veľmi dobrý zápas proti veľmi silnému súperovi. Možno sme mali viac útočiť, no myslím si, že sme mali päť či šesť kvalitných brejkov, ktoré sa vždy skončili na hranici súperovej šestnástky. Chýbalo nám lepšie riešenie vo finálnej fáze, posledný rozhodujúci dotyk."

Zhodou okolností sa výsledkom 0:1 skončil aj predchádzajúci zápas Egypťanov na MS, prehry s Uruguajom a Anglickom delilo presne 10.221 dní. Uruguajčania, ktorí prvýkrát od MS 1970 v Mexiku bodovali v ouvertúre naplno, nastúpia v druhom zápase v stredu 20. júna o 17.00 proti Saudskej Arábii. Egypťanov čaká už v utorok 19. júna o 20.00 h duel proti domácim Rusom, tí vo štvrtok v otváracom zápase šampionátu deklasovali Saudov 5:0 a sú na čele priebežnej tabuľky.