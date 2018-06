TASR

Dnes o 15:26 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Ciman sa vrátil z Ruska domov, Kompany by sa mal stihnúť uzdraviť

Kompany si privodil zranenie v prípravnom zápase, v ktorom Belgicko remizovalo s úradujúcimi majstrami Európy Portugalcami 0:0.

Vincent Kompany v drese Manchestru City. — Foto: TASR/AP

Dedovsk 16. júna (TASR) - Belgický futbalový reprezentant Laurent Ciman odletel z Ruska späť do rodnej krajiny. Tridsaťdvaročného obrancu zobral tréner Roberto Martinez na MS ako náhradníka v prípade, že by sa skúsený Vincent Kompany nestihol včas uzdraviť zo zranenia slabín. Lenže Kompany je takmer fit, kouč ho zaradil do 23-členného konečného kádra a tak sa musel Ciman vrátiť domov.

Martinez o tom informoval na tlačovej konferencii v Dedovsku neďaleko Moskvy, na ktorej sa zároveň poďakoval obrancovi Los Angeles Cimanovi za profesionalitu. Kompany si privodil zranenie v prípravnom zápase, v ktorom "červení diabli" remizovali s úradujúcimi majstrami Európy Portugalcami 0:0. Stopér Manchestru City verí, že sa stihne doliečiť do úvodného duelu Belgicka na šampionáte proti Paname, ktorý je na programe v pondelok o 17.00 SELČ v Soči.