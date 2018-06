TASR

Na Rendezi sa stretnú milovníci historickej železničnej dopravy

Na podujatí tento rok predstavia nedávno zrenovovaný motorový vozeň Strieborný šíp či historickú poschodovú súpravu, aká kedysi bežne jazdila aj na Slovensku.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Miroslava Siváková

Bratislava 16. júna (TASR) - Rušňové depo Bratislava východ, známe predovšetkým ako Rendez, sa počas tohto víkendu zmení už po 20. raz na veľký zraz historických železničných vozidiel. Na podujatí tento rok predstavia nedávno zrenovovaný motorový vozeň Strieborný šíp či historickú poschodovú súpravu, aká kedysi bežne jazdila aj na Slovensku.

Najstarší funkčný účastník podujatia bude parný rušeň 310.433, ktorý prvé kilometre v službách železníc absolvoval pred 122 rokmi. "Lákadlami pre návštevníkov bude určite aj prehliadka vystavených historických rušňov na točni, pestrá paleta jázd mimoriadnych historických vlakov, vrátane súbežných jázd historických vlakov, sobotná vojenská ukážka bojov spadajúcich do obdobia 2. svetovej vojny alebo výstavka historickej neželezničnej techniky či ukážka policajného zásahu vo vlaku," priblížil riaditeľ Železničného múzea SR Michal Tunega.

Slovenské kluby železničnej nostalgie na podujatie vyšlú 22 prevádzkyschopných historických rušňov, ďalšie zaujímavé železničné vozidlá tu prídu aj zo zahraničia. Súčasťou programu bude, tak ako každý rok, defilé rušňov s odborným výkladom, prezentácia modelových koľajísk či vyhliadkové jazdy parnými a motorovými vlakmi.

Dopravu na výstavisko budú zabezpečovať mimoriadne motorové vlaky a historické električky i autobusy z centra mesta. Dopravný podnik Bratislava (DPB) už tradične vypraví do ulíc Bratislavy historické vozidlá.

Historické električky BEÚS 31, ČKD Tatra T2, T3 a K2 budú premávať na linke H5 po trase Rača – Račianske mýto – Radlinského – Obchodná – Kapucínska – tunel – nábrežie – Jesenského (Slovenské národné divadlo) – Špitálska – Americké námestie – Radlinského – Račianske mýto – Rača. Premávka bude zabezpečená v 30-minútovom intervale. Odchody budú z Jesenského od 8.30 do 17.00 h, v sobotu až do 18.30 h a z Rače od 9.25 do 17.55, v sobotu až do 19.25 h. Na zastávke Cintorín Rača (Detvianska ulica) bude obojsmerne zabezpečený prestup na historickú autobusovú linku H56 Rača – Lokomotívne depo Východné a späť. Premávka bude zabezpečená z Rače od 9.00 do 17.00 h, v sobotu až do 19.00 h a zo zastávky Východné od 9.10 do 17.40 h , v sobotu až do 19.40 h.