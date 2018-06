TASR

Dnes o 14:07 čítanie na minútu 0 zdieľaní V Bratislave sa v sobotu fandí ženám a pochoduje za zdravé prsia

Návštevníci sa postupne môžu tešiť na hudobné vystúpenia v podaní Tublatanky, Pavla Hammela, Kataríny Knechtovej, Bystrík bandy či Campana Batucady.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 16. júna (TASR) - Hlavné mesto a areál Bratislavského hradu je v sobotu dejiskom jubilejného 10. ročníka AVON Pochodu za zdravé prsia. Podujatie je tento rok o fandení ženám. Štartuje o 10.00 h sprievodným detským programom. Návštevníci sa postupne môžu tešiť na hudobné vystúpenia v podaní Tublatanky, Pavla Hammela, Kataríny Knechtovej, Bystrík bandy či Campana Batucady. Pre najmenších budú pripravené vystúpenia - Víla Ella, Klnka - detský folklórny súbor a ďalšie.

V celodennom programe nebude chýbať symbolická prechádzka Starým Mestom, ktorá poslúži na šírenie myšlienky a povzbudí aj ostatných ľudí, aby sa pridali spolu s davom na Bratislavský hrad pomôcť zabojovať za dobrú vec. Pochod sa začne o 14.30 h, fandiaci dav sa vyberie do ulíc hlavného mesta v sprievode bubnovej šou. Dĺžka trasy nepresiahne viac ako tri kilometre, avšak nie je bezbariérová, ale ani náročná.

Ružové podujatie sa nesie v duchu jeho tohtoročného hesla #fandimezenam. Myšlienku projektu za zdravé prsia pravidelne podporujú svojou účasťou na ružovom pochode jeho tváre. Medzi ambasádormi sú Nora Beňačková, Ada Straková, Hana Rapantová, Beáta Dubasová, Karin Habšudová či Maroš Kramár. Ušľachtilé posolstvo šíri aj nová tvár projektu Peter Altof známy ako Expl0ited.

Ako informovala Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK), účastníci charitatívneho podujatia majú cestu späť zadarmo. V ľubovoľnej ZSSK, vybavenej systémom KVC, je potrebné zakúpiť si celý jednosmerný cestovný lístok z miesta odchodu vlaku do ľubovoľnej stanice v Bratislave a pokladníkovi oznámiť, že cestujete na AVON Pochod. "Na podujatí vám lístok opečiatkuje organizátor a následne môžete takto označený cestovný lístok použiť na spiatočnú cestu," dodáva dopravca.

Vstupenkou na ružové podujatie je pochodové Tričko, dostupné v dámskom i pánskom vyhotovení. Vstup do areálu Bratislavského hradu je povolený v Tričku Klára 2018, deti do 12 rokov v sprievode dospelej osoby majú vstup zdarma. Výťažok z predaja tričiek poputuje na konto neziskovej organizácie Zdravá žena, ktorá je organizátorom a vyhlasovateľom verejnej zbierky AVON Pochod 2018. "Peniaze budú použité na pomoc pacientkam, organizáciu workshopov pre vysoké a stredné školy po celom Slovensku, pre ženy so sociálne slabších rodín, ale aj ženy vo väzení," povedala pre TASR Jana Pohorelská z usporiadateľskej kozmetickej spoločnosti.