Spoločnosť Apple podpísala s Oprah Winfrey dohodu na výrobu program

Na archívnej snímke Oprah Winfrey. — Foto: TASR/AP

New York 16. júna (TASR) - Americká televízna moderátorka Oprah Winfreyová podpísala dlhodobú dohodu so spoločnosťou Apple na vytvorenie pôvodných programov určených výlučne pre streamovaciu službu, ktorú Apple ešte iba spustí. Stane sa tak hlavným rivalom značiek Amazon a Netflix, uviedla v piatok agentúra AP.

Podľa časopisu The Hollywood Reporter dohoda hovorí o výrobe filmov, televíznych šou, smartfónových aplikáciách a knihách, ktoré môžu byť distribuované prostredníctvom firmy Apple. Táto spoločnosť má zmluvy aj s inými hviezdami vrátane režiséra Stevena Spielberga, či herečiek Jennifer Anistonovej a Reese Witherspoonovej.

Apple investoval do tohto projektu miliardu dolárov. Jeho krok prichádza krátko po tom, ako bývalý americký prezident Barack Obama a jeho manželka Michelle podpísali zmluvu s Netflixom na výrobu programov. Podľa AP sa streamovanie televíznych a filmových programov stáva postupne veľkou konkurenciou tradičných TV operátorov.

Winfreyová je sama zakladateľkou a šéfkou televízneho kanála OWN, ktorý bol spustený v roku 2011. Známou sa stala vďaka televíznemu programu The Oprah Winfrey Show, ktorý sa vysielal od septembra 1986 do mája 2011. Okrem toho je i herečkou s jednou nomináciou na Oscara, producentkou a aktivistkou v oblasti dobročinnosti.