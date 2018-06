TASR

Nitru posilnil srbský útočník Popin

S futbalom začínal v rodnom Srbsku. Jeho ďalšie kroky smerovali cez Macedónsko, Rumunsko, Maďarsko až na Slovensko.

Na snímke hráči Nitry. — Foto: TASR

Nitra 15. júna (TASR) - Futbalistov FC Nitra posilnil srbský útočník Saša Popin. S fortunaligistom podpísal kontrakt na dva roky, naposledy pôsobil v Seredi. Informoval o tom klubový web.

"Už od príchodu do Nitry mi bolo zrejmé, že sa jedná o profesionálny klub. Videl som niekoľko zápasov a preto viem povedať, že v mužstve je množstvo kvalitných hráčov. Som si istý, že v nadchádzajúcej sezóne sa Nitra umiestni v prvej šestke. Hráčov v kabíne osobne nepoznám, ale už sa teším na pondelok, keď sa stretneme," uviedol 28-ročný Popin.

"Saša Popin je hráč, ktorého sme sledovali pol roka v Seredi. Na jeho príchode sme pracovali dlhšiu dobu. Som rád, že aj napriek postupu Serede do najvyššej súťaže, sa nám jeho príchod pod Zobor podarilo dotiahnuť do konca. Vnímame ho ako top posilu a jeho príchod bol naším cieľom pred štartom novej sezóny. Je to vysoký útočník, jeho typológia nám v mužstve chýbala. Okrem gólov od neho očakávame aj úspešné hlavičkové súboje, v ktorých je veľmi dobrý. Tak ako je silný pred súperovou bránou, je spoľahlivý aj pred tou domácou " povedal predseda predstavenstva FC Nitra Marián Valenta.

"Ďalej budeme pracovať na príchodoch hráčov, ktorých má hlavný tréner v hľadáčiku. V rámci našich možností sa budeme snažiť priniesť ešte možno jednu – dve posily do tímu. S príchodom Sašu sme veľmi spokojní."