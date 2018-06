Nikoleta Bugalová

Dnes o 18:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Toto je reálny dôvod, prečo by ste pavúky vo vašich domovoch nikdy nemali zabíjať

Neraz sú naším nepriateľom číslo jeden a najradšej by sme boli, keby neexistovali. Prezradíme vám však, prečo je dobré pavúky nezabíjať.

Ilustračná snímka — Foto: Pexels

BRATISLAVA 18. júna (Dobré noviny) - Sú malé, no práve to, že majú osem nôh, z nich robí zväčša nášho nepriateľa číslo jeden. Pavúky sú pritom rovnako ako my tiež súčasťou prírody a nemožno ich len tak zo sveta vymazať. Svoj význam majú nielen vonku, ale aj v našej domácnosti. A hoci to znie neuveriteľne, nemusíte sa ich báť, pretože niektoré pavúky v interiéri nám dokonca pomáhajú.

Pavúky radi navštevujú domácnosti, v ktorých žijú ľudia, no netreba sa ich zbytočne báť. Treba si totiž uvedomiť, že pavúky v našich podmienkach sú zväčša naozaj užitočné bytosti. Nielenže požierajú iný hmyz, ale niektoré dokonca aj iné druhy pavúkov. „Obeťami“ pavúkov sú najčastejšie komáre, ktoré, ako dobre vieme, sú veľmi nepríjemné, otravné, a v exotických krajinách dokonca môžu prenášať choroby.

Dalo by sa teda povedať, že pavúky sú v skutočnosti malými domácimi pomocníkmi. Samozrejme, neplatí to všeobecne, pretože existujú aj škodlivé a jedovaté pavúky, ktoré sú osobitnou kategóriou.

Bežné „slovenské“ pavúčiky však netreba hneď zabíjať, stačí ak ich prenesiete radšej na záhradu, kde budú aj naďalej súčasťou ekosystému. Za pravdu by vám dala aj vedkyňa Fiona Cross, ktorá je známa ako Doktorka pavúk. V detstve pred týmto "osemnoháčom" utekala, no dnes nebojácne ukazuje ľuďom, prečo je tento hmyz dôležitý a že netreba trpieť žiadnou arachnofóbiou.