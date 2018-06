Dominika Dobrocká

Šesťročný chlapček zatancoval a vyslúžil si potlesk svojho života

Vek nie je obmedzenie. Tento šesťročný chlapec je toho dôkazom.

— Foto: Repro foto YouTube

LONDÝN 16. júna - Pamätáte si ešte na besiedky v materskej škole či prvé školské predstavenia? Väčšina detí sa hanbí a najradšej by spred očí divákov ušla. Je to asi prirodzená reakcia. Druhý prípad sú zas deti, ktoré v sebe už od narodenia majú chuť predvádzať sa a byť stredobodom pozornosti. Keď sa ale táto vlastnosť skĺbi s obrovským talentom, znamená to radosť pozerať sa. A práve šesťročný Oscar Donnelly je týmto prípadom. Jeho rodičia Annie a Chris prezradili, že ich synček od batoľaťa tancoval.

Oscarovým snom bolo zúčastniť sa na talentovej súťaži, a tak mu ho rodičia splnili. Keď sa malá osôbka postavila pred porotu, nikto asi nedúfal v dokonalé predstavenie. V momente, ako pustila hudba, chlapec začal tancovať choreografiu írskeho tanca. Jeho pohyby, rytmus a načasovanie boli neuveriteľné. Oscar tanec zbožňuje a dáva do neho všetko. Niet sa čo diviť, že sa z neho okamžite stala hviezda.