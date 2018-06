TASR

Starostkou Petržalky chce byť poslankyňa a vicežupanka E. Pätoprstá

Hlavným dôvodom rozhodnutia Pätoprstej sú obavy o zachovanie hodnôt, kedy sa vďaka občianskym petíciám, námahou ľudí a práce poslancov darí z Petržalky robiť najzelenšiu a najzdravšiu mestskú časť.

Na archívnej snímke Elena Pätoprstá. — Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 15. júna (TASR) – O post starostky bratislavskej Petržalky chce v tohtoročných jesenných komunálnych voľbách zabojovať Elena Pätoprstá. Tá je v súčasnosti petržalskou miestnou a bratislavskou mestskou poslankyňou a zároveň podpredsedníčkou Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) pre životné prostredie. TASR to potvrdila samotná kandidátka s tým, že ju podporuje Zmena zdola, DÚ, OĽaNO a NOVA.

Hlavným dôvodom jej rozhodnutia sú obavy o zachovanie hodnôt, kedy sa vďaka občianskym petíciám, námahou ľudí a práce poslancov darí z Petržalky robiť najzelenšiu a najzdravšiu mestskú časť. "Mám ale obavy, lebo tlaky na zástavbu sú mimoriadne silné. Nedokázala by som tomu zabrániť ani z pozície vicežupanky pre životné prostredie," uviedla Pätoprstá s tým, že starosta má predsa len väčšie kompetencie, je štatutárom obce a predstaviteľ stavebného úradu. "Ak sa stretne zodpovedný starosta s víziou a zodpovední poslanci môžu, spolu z obyvateľmi efektívnejšie pokračovať v zlepšovaní života," podotkla Pätoprstá.

Poukázala tiež na nevyhnutnosť systémových opatrení pre "slušnú a spravodlivú" samosprávu, včasné informovanie obyvateľov, zmenu súčasnej nedôvery politikov voči názoru verejnosti ako aj nedôvery ľudí k samospráve a politikom či zabránenie rozhodovaniu bez relevantných dát a odborných podkladov.

Dôraz zároveň kladie aj na životné prostredie, ktoré je predpokladom pre zdravie a kvalitu života obyvateľov. "Pred niekoľkými dňami som sa cez moje občianske združenie zúčastnila na výrubovom konaní v páse 2. etapy električky. Podarilo sa nám zachrániť pred plánovaným výrubom stovky stromov, a to vďaka odborníkom z úradu aj projektantovi električky," priblížila Pätoprstá. Práve pripravované predĺženie električkovej trate považuje za mimoriadne náročný projekt a zásahom do životného prostredia mestskej časti. Zdôrazňuje, že bude záležať na stavebnom úrade a vedení obce, aby sa zachovalo čo najviac zelených plôch, aby sa budoval zelený líniový park, cyklotrasa pozdĺž električky a peší most cez Chorvátske rameno.

"Ochrana podzemnej vody Žitného ostrova, ochrana bratislavských lesov, zavedenie biologickej ochrany proti komárom, ekocentrá, implementácia opatrení proti prívalovým dažďom či klimatickým zmenám na území BSK sú už rozbehnuté projekty a do novembra sa dajú mnohé veci dotiahnuť. Budem ich vedieť ale riešiť aj bez tejto funkcie," odpovedala na otázku, či je pripravená v prípade víťazstva vo voľbách vzdať kresla vicežupanky. Kraj podľa nej rozbehol mnoho dobrých projektov v oblasti životného prostredia regiónu a myslí si, že tí, ktorí poznajú jej dlhoročnú prác vedia, "že veci doťahujem a budem strážiť aj ako starostka."