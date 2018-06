Nikoleta Bugalová

Dnes o 20:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Mona pomaly slepne. Aby sa vždy cítila krásna a sama sebou, jej manžel sa naučil, ako ju nalíčiť

Oddaný a milujúci manžel sa naučil aplikovať mejkap svojej žene predtým, ako stratila zrak. Chce, aby sa stále cítila výnimočná a krásna, aj keď pomaly slepne.

— Foto: Repro foto Daily Mail

WATERFORD 15. júna (Dobré noviny) - Des Monahan je oddaný, láskyplný manžel, ktorý sa rozhodol naučiť líčiť svoju ženu. Jeho manželka Mona Monahan má 83 rokov a trpí ochorením, pri ktorom pomaly stráca zrak. Lekári jej povedali, že jedného dňa svoj zrak úplne stratí. Tento deň môže prísť prakticky kedykoľvek.

Zaplatili si kurz líčenia

Jej manžel to však nechcel nechať tak a chcel zabezpečiť, aby sa Mona stále cítila rovnako výnimočná a krásna, aj keď sa už v zrkadle nevidí. Preto sa spoločne prihlásili na kurz líčenia. „Jej zrak sa čoraz viac zhoršuje, preto sa za pár rokov nebude schopná nalíčiť sama, tak som si povedal, že bude lepšie, ak sa to už teraz naučím ja,“ povedal Des. Manželský pár navštevuje školu líčenia od októbra minulého roka, kurz sa nachádza v obchodnom centre v meste Waterford. Des sa naučil, ako pracovať s maskarou, lícenkou či rúžom. Mona sa pre médiá vyjadrila: „Môj Des používa očné linky či rúže, ktoré by som sama použiť nemohla. Ja už totižto neviem rozlíšiť ani farby.“

Celým kurzom ich sprevádza mejkap artistka Rosie O'Driscoll, ktorá ukáže Desovi, ako má produkt použiť. „Vzal som do rúk štetce a povedal som jej, je to jednoduché, dokážem to,“ povedal Des pre britský denník Dailymail.

Dnes už školu líčenia nenavštevujú, no pravidelne chodia za pani Rosie, ktorá bola nielen ich učiteľkou, ale i výbornou priateľkou, ako tvrdí Des. „Tento manželský pár je rozkošný. Aj keď sú v pokročilom veku a pani Mona prichádza o zrak, je to ten najkrajší manželský pár, aký som kedy videla. Je obdivuhodné, čo dokázal Des pre svoju milujúcu ženu, ktorá aj keď pomaly slepne, chce, aby bola krásna. Som vizážistkou už niekoľko rokov, pracujem s ľuďmi dennodenne a viem, že ženy, ktoré ku mne prichádzajú, sa chcú cítiť výnimočné,“ opísala dvoch manželov Rosie.

Foto: Reprofoto Daily Mail

„Keď sme prvýkrát prišli na kurz, nevedel som, aký produkt na čo slúži, no naučil som sa, na čo slúžia očné linky či maskara,“ smeje sa Des. So svojou vizážistkou sú skvelými priateľmi a táto trojica spolu pravidelne chodieva na čaj.

Príbeh Desa a Mony je príbehom úprimnej a čistej lásky, príbehom oddanosti muža, ktorý pre ženu, ktorú ľúbi, spraví aj navonok nemožné. Napríklad sa naučí, ako používať riasenku.