TASR

Dnes o 07:45 čítanie na minútu 0 zdieľaní FORTUNA LIGA: Španiel Carrasco a Albánec Rota posilnili Michalovčanov

Do konca roka bude v Michalovciach hosťovať poľský útočník Dawid Kurminowski z Lechu Poznaň.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Michalovce 14. júna (TASR) - Španielsky futbalista Hector Carrasco a Albánec Llazaros Rota sa vo štvrtok zapojili do predsezónnej prípravy fortunaligového MFK Zemplín Michalovce. S mužstvom už bol aj hlavný tréner Anton Šoltis, ktorý na pondelňajšom úvodnom tréningu chýbal z rodinných dôvodov.

Carrasco je odchovanec RCD Mallorca a môže hrať na kraji obrany i zálohy. Michalovčania ho testovali už v roku 2013. Rota nastupuje ako stopér, krajný obranca či defenzívny stredopoliar, na jar pôsobil v druholigovom Slavoji Trebišov. "Carrasco je u nás na skúške, po piatich rokoch bude mať opäť šancu presvedčiť o svojich kvalitách. V prípade Rotu sa už pracuje na jeho prestupe do nášho klubu. Ďalšie posily sú v štádiu riešenia," prezradil predseda predstavenstva MFK Zemplín Štefan Laurinčík pre portál korzar.sme.sk.

Do konca roka bude v Michalovciach hosťovať poľský útočník Dawid Kurminowski z Lechu Poznaň. Naopak, Milan Šimčák prestúpil do Dunajskej Stredy a Martin Koscelník má namierené do českého Liberca. Obaja sa s novými zamestnávateľmi dohodli na zmluvách na tri roky, v hre je odchod brankára Matúša Kiru. "Takmer naisto odíde aj mládežnícky reprezentant Martin Bednár. Počas budúceho týždňa sa majú ohlásiť záujemcovia zo zahraničia a potom budeme múdrejší," dodal Laurinčík.