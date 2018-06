TASR

Real predstavil Lopeteguiho, prezident klubu kritizoval Rubialesa

Prezident Realu Florentino Perez využil tlačovú konferenciu na kritiku šéfa Kráľovskej španielskej futbalovej federácie Luisa Rubialesa, ktorý odvolal Lopeteguiho deň pred štartom MS 2018.

Na archívnej snímke z 11. novembra 2017 je tréner španielskej futbalovej reprezentácie Julen Lopetegui v Malage. Kráľovská španielska futbalová federácia (RFEF) v stredu 13. júna 2018 oznámila, že s reprezentačným trénerom Julenom Lopeteguim s okamžitou platnosťou ukončila zmluvu. Rozhodla sa len dva dni pred úvodným duelom Španielska v B-skupine MS 2018 proti Portugalsku. — Foto: TASR/AP

Madrid 14. júna (TASR) - Úradujúci víťaz futbalovej Ligy majstrov Real Madird predstavil vo štvrtok nového kouča Julena Lopeteguiho. Ten sa iba v stredu porúčal z dejiska majstrovstiev sveta po nedobrovoľnom predčasnom konci vo funkcii trénera španielskej reprezentácie.

"Včera bol najsmutnejší deň v mojom živote od smrti mojej mamy," citovala Lopeteguiho agentúra DPA. "Dnes je však najšťastnejší deň v mojom živote," dodal vzápätí.

Prezident Realu Florentino Perez využil tlačovú konferenciu na kritiku šéfa Kráľovskej španielskej futbalovej federácie (RFEF) Luisa Rubialesa, ktorý odvolal Lopeteguiho deň pred štartom MS 2018 pre dohodu trénera s novým zamestnávateľom: "Lopeteguiho koniec bol nespravodlivý a neprimeraný."

RFEF v stredu oznámila, že s Lopeteguim s okamžitou platnosťou ukončila zmluvu. Rozhodla sa krátko pred úvodným duelom Španielska v B-skupine proti Portugalsku. "Nemôžeme mať zamestnanca, ktorý rokuje s inou stranou o zmluve a my to zistíme len päť minút pred oznámením. To je neakceptovateľné. Viem, že za toto rozhodnutie budeme kritizovaní, ale naša federácia má nejaké hodnoty. Julenovi Lopeteguiovi želáme to najlepšie, ale nesmieme dovoliť to, čo sa stalo. Ak by sme nekonali, bolo by to nezodpovedné. Cítime, že sme nemali inú možnosť," vysvetlil Rubiales.