FORTUNA LIGA: Sereď má na skúške tucet nováčikov

Okrem Slovákov sa o angažmán v Seredi uchádzajú aj dvaja futbalisti z Petrohradu či hráči z krajín bývalej Juhoslávie.

Na snímke futbalisti ŠKF Sereď počas prvého tréningu v letnej príprave pred štartom nového ročníka Fortuna ligy 2018/2019. V Seredi vo štvrtok 14. júna 2018. — Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Sereď 14. júna (TASR) - Na štvrtkovom štarte letnej prípravy futbalistov fortunaligového nováčika ŠKF Sereď chýbal z minulosezónneho kádra iba Matúš Ružinský. Brankár zamieril do bratislavského Slovana, ostatní kmeňoví hráči A-mužstva, ktorí vybojovali postup z II. ligy, zostali.

Na zraze sa hlásilo 25 hráčov, Lukáš Mihálik sa po hosťovaní vrátil do Trnavy, Ľubomír Ulrich je chorý. Na skúšku prišlo dvanásť nováčikov, okrem Slovákov sa o angažmán v Seredi uchádzajú aj dvaja futbalisti z Petrohradu či hráči z krajín bývalej Juhoslávie.

ŠKF sa bude pripravovať v domácich podmienkach, stretnutia odohrá so Zlatými Moravcami-Vráblami, Slováckom, nováčikom najvyššej rakúskej súťaže TSV Hartberg či Jihlavou. Na generálku pred FL nastúpi 14. júla v Györi. "Od budúceho týždňa začneme s dvojfázovými tréningami. Ihrisko máme vo výbornom stave, dúfam, že sa nám to osvedčí a budeme kvalitne pripravení na súťaž," povedal asistent trénera Marián Šarmír, ktorý je de facto hlavný kouč, no nedisponuje potrebnou licenciou.

Prezídium Únie ligových klubov (ÚLK) potvrdilo na štvrtkovom rokovaní, že víťaz II. ligy splnil legislatívne podmienky účasti vo Fortuna lige v sezóne 2018/2019. Zástupcovia ŠKF predložili podpísanú zmluvu so Spartakom Myjava, na štadióne ktorého vďaka tomu môžu hrať domáce zápasy. "Po troch kolách by sme sa mali dohodnúť s Nitrou, ale to je v štádiu riešenia," dodal Šarmír.

Predstavitelia Serede musia splniť ešte jednu formalitu a do stredy 20. júna podať oficiálnu prihlášku do Fortuna ligy na sezónu 2018/2019.