FORTUNA LIGA: Ružomberok odštartoval prípravu s troma novými hráčmi

Holoubek pracuje na ďalšom doplnení kádra, neprezradil však, na akých postoch.

Hráči MFK Ružomberok začali prípravu na novú sezónu slovenskej futbalovej Fortuna ligy. Ružomberok, 14. júna 2018. — Foto: TASR - Dušan Hein

Ružomberok 14. júna (TASR) - Pod vedením nového českého trénerského tandemu David Holoubek a Jiří Jarošík sa vo štvrtok futbalisti MFK Ružomberok pustili do prípravy na novú sezónu. Z predchádzajúceho realizačného tímu pokračujú tréner brankárov Ľuboš Hajdúch a kondičný kouč Pavol Jankovič.

"Nemám rád slovíčko asistent, Jirko je takisto tréner, máme to rozdelené tak päťdesiat na päťdesiat. Ešte som si so sebou priviezol kondičného trénera Kucalusa Jotisa. My sme ambiciózni tréneri, máme ambiciózny tím a ambiciózneho majiteľa. Jasnú úlohu sme nedostali, no v podtexte rezonovala aj európska pohárová súťaž," povedal 38-ročný hlavný kouč Holoubek.

Z minulosezónneho kádra sa kontrakty skončili Petrovi Maslovi, Jozefovi Menichovi, Branislavovi Ľuptákovi, Arturovi Pikkovi a Nerminovi Haskičovi. Na úvodnom tréningu boli tri nové akvizície Roman Sabler (Šamorín), Marek Beseda (Jihlava) a Srb Marko Platiša. Holoubek pracuje na ďalšom doplnení kádra, neprezradil však, na akých postoch.

Liptáci sa na začiatku budú hotovať v domácich podmienkach a od 25. júna do 4. júla čaká na mužstvo herné sústredenie v Nymburku. V pláne je osem prípravných stretnutí. Ružomberok si zmeria sily aj so Spartou Praha, Sigmou Olomouc, Baníkom Ostrava či Karvinou: "Som zástanca mixu - práce na ihrisku s loptou, a aj nejakého výbehu, ten nikomu neuškodí, môže byť hráčovi len na prospech veci. Chcem hrať čo najlepšie, získavať čo najviac bodov. Až realita ukáže, ako na tom sme. Musíme ušiť taký spôsob hry, aby vynikli prednosti hráčov," dodal Holoubek.