FOTO: Ceny ministerky kultúry SR za rok 2017 získalo desať osobností

Ocenenie udeľuje za výnimočné umelecké, tvorivé a interpretačné počiny v oblasti umenia.

Na snímke ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková počas príhovoru pred odovzdávaním Cien ministerky kultúry Slovenskej republiky v oblastiach profesionálneho umenia za rok 2017 v Bratislave 14. júna 2018. — Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 14. júna (TASR) - Ministerka kultúry Ľubica Laššáková vo štvrtok popoludní v Dvorane ministerstva slávnostne udelila desiatim laureátom Cenu ministerky kultúry Slovenskej republiky v oblastiach profesionálneho umenia za rok 2017. Ocenenie udeľuje za výnimočné umelecké, tvorivé a interpretačné počiny za predchádzajúci kalendárny rok alebo za dlhodobý či celoživotný prínos v jednotlivých oblastiach umenia.

„Bez zaváhania som sa rozhodla nadviazať na tradíciu založenú mojimi predchodcami pred 20 rokmi, a preto aj ja s radosťou a veľkou pokorou zároveň udelím ceny za umenie ako prejav ohodnotenia výnimočných umeleckých tvorivých a interpretačných počinov v jednotlivých oblastiach profesionálneho umenia,“ uviedla v príhovore Laššáková.

Laureátmi Ceny ministerky kultúry SR v oblastiach profesionálneho umenia za rok 2017 sú spisovateľ Anton Baláž za dlhoročnú prozaickú tvorbu predovšetkým v oblasti románovej spisby, herečka Mária Kráľovičová za celoživotný mimoriadny umelecký vklad do novodobej histórie slovenského divadla a slovenského divadelného, filmového, rozhlasového a televízneho herectva. Medzi ocenenými je taktiež herečka Gizela Veclová za celoživotný tvorivý prínos a osobnostný vklad pri stvárňovaní postáv vo viacerých žánroch hudobno-dramatického umenia na scénach divadiel na Slovensku s dôrazom na dlhoročné pôsobenie v spevohre Divadla Nová scéna, ale aj Pavol Zelenay za celoživotné pôsobenie v oblasti tanečnej a populárnej hudby s dôrazom na jeho umelecký vklad skladateľa a aranžéra populárnej piesne, ako aj aktivity v dokumentačnej činnosti slovenskej populárnej hudby a významný podiel pri zrode a formovaní festivalu Bratislavská lýra. Okrem nich získal ocenenie aj Ondrej Demo za mimoriadny prínos v oblasti hudobného folklóru, zberateľskú činnosť, úpravy ľudových piesní a propagáciu hudobného folklóru prostredníctvom rozhlasovej a filmovej tvorby.

Ocenenia z rúk ministerky si ďalej prevzali skladateľ Ladislav Burlas za celoživotné aktívne pôsobenie v oblasti slovenskej hudobnej kultúry s dôrazom na jeho umelecký vklad v oblasti skladateľskej tvorby a za dlhoročné pedagogické pôsobenie, Alexander Vika za celoživotný prínos v oblasti výtvarného umenia, osobitne v oblasti monumentálnej plastiky, reliéfnej a medailérskej tvorby. Ďalšími ocenenými sú Jaroslav Blaho za mimoriadny prínos pri propagácii slovenského operného umenia s prihliadnutím na jeho výnimočný vklad v oblasti odbornej reflexie a publikačnej činnosti, choreograf Juraj Kubánka za celoživotné umelecké pôsobenie a výrazný podiel na rozvoji slovenských profesionálnych folklórnych súborov SĽUK a Lúčnica a Ignác Bizmayer za celoživotnú výnimočnú umeleckú tvorbu v oblasti výtvarného umenia, osobitne za jedinečné diela v oblasti figurálnej tvorby, keramickej plastiky a úžitkovej dekoratívnej keramiky.

Na snímke zľava ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková odovzdáva Cenu ministerky kultúry Slovenskej republiky v oblastiach profesionálneho umenia za rok 2017 Pavlovi Zelenayovi za celoživotné pôsobenie v oblasti tanečnej a populárnej hudby s dôrazom na jeho umelecký vklad skladateľa a aranžéra populárnej piesne, ako aj aktivity v oblasti vedecko-publicistickej, dokumentačnej a historickej reflexie slovenskej populárnej hudby a významný podiel pri zrode a formovaní festivalu Bratislavská lýra v Bratislave 14. júna 2018. (Foto: TASR - Dano Veselský)

„Je to príjemný pocit, ako vždy, keď človek dostane od niekoho priaznivé hodnotenie svojej práce, ktorú vykonáva. Či som už robil niečo v oblasti tvorivej, alebo aj organizačnej, robil som to rád a stále to ešte robím rád, teší ma to a, pochopiteľne, to ocenenie človeka uspokojuje,“ uviedol pre TASR ocenený Pavol Zelenay.

Autorom artefaktu Ceny ministra kultúry v oblastiach profesionálneho umenia – sklenenej plastiky znázorňujúcej bájneho okrídleného koňa Pegasa - je slovenský sklársky výtvarník Palo Macho.