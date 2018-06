TASR

Dnes o 07:40 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní FOTO: OTVÁRACÍ ZÁPAS MS2018: Rusi rozdrvili Saudskú Arábiu

Dodržali tak tradíciu šampionátov, na ktorých domáce mužstvo v úvodnom dueli nikdy neprehralo.

Futbalista Ruska Denis Čeryšev sa teší po strelení gólu na 2:0 v otváracom zápase 21. majstrovstiev sveta vo futbale Rusko - Saudská Arábia na štadióne Lužniki v Moskve 14. júna 2018. — Foto: TASR/AP

Moskva 14. júna (TASR) - Ruskí futbalisti zvládli otvárací zápas majstrovstiev sveta, keď si vo štvrtok v Moskve poradili so Saudskou Arábiou 5:0. Dodržali tradíciu šampionátov, na ktorých domáce mužstvo v úvodnom dueli nikdy neprehralo. Na legendárnom štadióne Lužniki Rusi na čele s konštruktérom Alexandrom Golovinom demonštrovali kvalitatívnu prevahu a aj vďaka zásahom striedajúcich hráčov si s prehľadom zapísali prvé tri body v A-skupine MS.

V piatok o 14.00 je na programe druhý zápas skupiny medzi Egyptom a Uruguajom. Rusi sa potom v 2. kole základnej fázy stretnú v utorok o 20.00 s "faraónmi" a Saudi na ďalší deň o 17.00 s juhoamerickým favoritom.

A-skupina, 1. kolo: Rusko - Saudská Arábia 5:0 (2:0) Góly: 12. Gazinskij, 43. a 92. Čeryšev, 71. Dziuba, 90.+4 Golovin. ŽK: Golovin - Al Jassim. Rozhodovali: Pitana - Maidana, Belatti (všetci Arg.), 78.011 divákov (vypredané). Rusko: Akinfejev - Fernandes, Kutepov, Ignaševič, Žirkov - Gazinskij, Zobnin - Samedov (64. Kuzjajev), Dzagojev (24. Čeryšev), Golovin - Smolov (70. Dziuba) S.Arábia: Al Mayouf - Al Burayk, Om. Hawsawi, Os. Hawsawi, Al Shahrani - Otayf (64. Al Muwallad), Al Jassim - Al Dawsari, Al Faraj, Al Shehri (72. Bahebri) - Al Sahlawi (84. Asiri)

Na otváracie pomery svižné tempo a pomerne ofenzívne poňatie sprvoti svedčalo Saudom. Párkrát formálne zahrozili, ale nebola im varovaním rýchla Golovinova kontra so Samedovovým zablokovaným pokusom v 7. minúte. Vzápätí Žirkov naznačil, že ľavá strana by mala byť úderkou a onedlho sa to potvrdilo - Golovin z krídla poslal parádny oblúčik do šestnástky a Gazinskij hlavou otvoril skóre. Rusom vývoj prial, nemali žiadnu výraznú prevahu, ale v rýchlych protiútokoch sa cítili ako ryby vo vode. Medzitým mal náznak šance aj súper, lenže Rusi postupne ovládli aj stred poľa, kde sa dlho nezdržovali a rozhadzovali lopty na krídla. Naopak, Saudi mali príliš zdĺhavú a neproduktívnu rozohrávku. V 35. minúte sa po rýchlom brejku dostal až do pokutového územia Golovin, jeho pád rozhodca neposúdil ako zavinený, Rusi však potrestali ležérne bránenie súpera v 43. minúte. Lopta z ich vlastnej polovice doputovala až k Čeryševovi a hráč striedajúci 20 minút predtým Dzagojeva zvýšil na 2:0.

Aj druhé dejstvo sa odpichlo do príťažlivého tempa a hoci symfonické momenty chýbali, utešene pribúdali menšie futbalové sonáty či suity. Najmä z partitúry ruského orchestra. Po 15 minútach si pred Akinfejevom dvakrát zanôtil aj hosťujúci ansábel, no potom si vzal dirigentskú taktovku opäť najvýraznejší hráč zápasu. Golovin, ktorý sa po odchode Dzagojeva presunul na podhrotovú pozíciu, najprv poslal do veľkej šance Smolova a po jeho ďalšom skvelom centri, tentoraz z pravej strany, sa gólovou hlavou do vzduchu zavesil Dziuba. Strelec bol na ihrisku niekoľko sekúnd a misia striedaní trénera Čerčesova priniesla napokon tri góly. Na 4:0 totiž upravil Čeryšev po spolupráci s Dziubom a - Golovinom... A konštruktér zápasu n nadstavenom čase z priameho kopu upravil na konečný debakel 5:0.