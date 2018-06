TASR

Danko: Vzťahy medzi ČR a SR môžu byť základom pre fungovanie EÚ

Originál Pittsburskej dohody si návštevníci Slovenského národného múzea môžu prezrieť v rámci výstavy k stému výročiu vzniku Česko-Slovenska.

Na snímke predseda Národnej rady SR Andrej Danko (vpravo), predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky Radek Vondráček (vľavo) počas tlačovej konferencie v rámci spoločného zasadnutia predsedníctiev parlamentov Slovenskej republiky a Českej republiky 14. júna 2018 v Bratislave. — Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 14. júna (TASR) - Slovensko a Česko sú národy, ktoré nielenže niečo spolu prežili, ale majú si aj čo odovzdať. Práve takýto vzťah môže byť základom pre fungovanie Európskej únie. Uviedol to vo štvrtok predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) po stretnutí s predsedom Poslaneckej snemovne parlamentu ČR Radkom Vondráčkom, po ktorom sa obaja partneri zúčastnili slávnostnej prezentácie originálu Pittsburskej dohody na pôde Slovenského národného múzea.

Danko i Vondráček pri príležitosti tohtoročných osláv 100. výročia podpisu tejto dohody vyzdvihli výnimočné vzťahy medzi Českom a Slovenskom a zdôraznili, že je potrebné ich ďalej rozvíjať.

"Je to jedinečná listina, ktorá predchádzala jedinečnému zväzku Čechov a Slovákov. Pred oboma bratskými národmi stoja mnohé výzvy... máme spoločný cieľ posilniť význam stredoeurópskeho regiónu, zlepšiť postavenie našich občanov v EÚ, a to je možné len za predpokladu dobrých vzťahov so svojimi susedmi i s USA," zdôraznil Danko.

Vondráček rovnako vyzdvihol dôležitosť podpisu Pittsburskej dohody a upozornil, že je potrebné vážiť si "našu štátnosť a veľmi dobré vzťahy".

Americký veľvyslanec v SR Adam Sterling pri tejto príležitosti uviedol, že Pittsburská dohoda je "symbolom spoločnej histórie a hodnôt" Slovenska, Česka a USA. Zdôraznil, že tento dokument bol jasným dôkazom sily obyčajných ľudí, ktorí mali odvahu prebrať zodpovednosť za politický osud svojej krajiny.

Pittsburská dohoda patrí k základným kameňom vzniku niekdajšieho Československa. Bola to politická dohoda, ktorú 30. mája 1918 v americkom Pittsburghu v štáte Pensylvánia podpísali zástupcovia Slovenskej ligy v Amerike, Českého národného združenia a Zväzu českých katolíkov s budúcim československým prezidentom Tomášom G. Masarykom. Je to dokument o súhlase s politickým programom spojenia Čechov a Slovákov v spoločnom štáte, v ktorom malo mať Slovensko vlastnú administratívu a snem.

Originál Pittsburskej dohody si návštevníci Slovenského národného múzea môžu prezrieť v rámci výstavy k stému výročiu vzniku Česko-Slovenska. Tento dokument bude na pôde Bratislavského hradu vystavený do septembra.