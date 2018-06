Dominika Dobrocká

Dnes o 21:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Tento 60-ročný automechanik roztancoval celú porotu. Jeho nákazlivá hudba zaručene dostane aj vás

Emócie, radosť a husia koža. Toto všetko je vo videu plnom energie, šťastia a dobrej nálady.

— Foto: Repro foto YouTube

LONDÝN 16. júna - Na svete sú ľudia, ktorí naozaj milujú svoj život a užívajú si každú sekundu. Do tejto skupiny patrí aj vitálny Donchez Dacres. Muž, ktorý má síce oficiálne 60 rokov, by v pozitívnom nadhľade porazil nejedného mladého človeka. Tento pán má obrovský talent, ktorý je nielen obdivuhodný, ale aj závideniahodný. On totiž tancuje a spieva srdcom. Ak v minulosti o Donchezovi niekto pochyboval, teraz by mal na tieto pocity zabudnúť. Zúčastnil sa totiž na kastingu britskej talentovej súťaže a svojím vystúpením ohúril. V sále sa totiž strhla taká zábava, akú táto súťaž pravdepodobne ešte nezažila.

Na prvý pohľad extravagantný „blázon“ je stotožnený so svojim štýlom a osobnosťou. Má vlastný rytmus života a aj preto mu ľudia veria. Na kastingu zdvihol zo stoličiek aj tých najobávanejších. Porotcovia po prvých tónoch pesničky s názvom „Wiggle and Wine“ začali tancovať a zabávať sa. Člen poroty David Walliams bol očarený zo všetkých najviac. Odviazal sa a sám povzbudzoval ľudí, aby vstali a bavili sa. „Vieš čo? Moje telo tancovalo. Nikdy predtým som nič také neurobil. Ste ako zlatý slnečný lúč. Ďakujem,“ vyznal sa porotca. Okrem ďakovných slov si od svojho nového fanúšika Donchez vyslúžil zlatý bzučiak, ktorý ho poslal priamo do finále súťaže.