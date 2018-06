Kristína Jurzová

Celoslovenský prehľad obchodov, v ktorých nakúpite bez obalu

Dá sa to aj inak. Ukazuje to týchto šesť odvážnych projektov, ktoré sa snažia zmeniť Slovensko k lepšiemu.

Potraviny Onakô v Piešťanoch a prvý bezobalový obchodík na východe - Na kôpke v Košiciach. — Foto: Koláž DN/Facebook/Onakô, archív Alexandra Varšová

BRATISLAVA/KOŠICE 16. júna (Dobré noviny) - Žiť bez odpadu, čiže Zero Waste, to nie je iba módny trend, ale predovšetkým životný štýl. Už aj mnohí Slováci si zvykli, že sa dá nakupovať aj bez obalov, a pochopili aj to, prečo je to dôležité.

Prinášame vám prehľad slovenských bezobalových obchodíkov, ktoré dokazujú, že nakupovať potraviny či kozmetiku sa dá aj inak.

1. U Dobrožrúta v Bratislave

Majú prvenstvo, ktoré im už nik nevezme. Dada a Matúš Zvalovci otvorili v hlavnom meste úplne prvý bezobalový obchod na Slovensku. U Dobrožrúta v Bratislave nakúpite iba to, čo reálne potrebujete k životu - v duchu zero waste, ekologicky a šetrne k prírode. A na svoje si prídu aj milovníci kadejakých domácich dobrôt. A medzi nimi aj bezlepkáči, pre ktorých tu pečú do dokonalosti vyšperkovaný kváskový chlebík. Mňam!

2. V Košiciach budete mať všetko Na Kôpke

Alexandra Varšová precestovala kus sveta a to, čo videla, ju zmenilo. A to natoľko, že sa vrátila do rodných Košíc, ktoré sa snaží od zbytočného odpadu očistiť prvým východoslovenským bezobalovým obchodom Na kôpke. Kúpite tu nielen tradičné slovenské výrobky, ale aj poriadnu exotiku. Jogínka Saša totiž spolupracuje s českou skupinkou ľudí, ktorí cestujú po Afrike a nadväzujú fair-trade spoluprácu s lokálnymi farmármi. Tešiť sa môžete aj na ovocie, koreniny, kávy či kakao.

Na kôpke vás čaká vždy usmiata jogínka Saša. Foto: archív Alexandra Varšová

3. V Trenčíne iba Bezobalis

Asi pred mesiacom a pol sa nakupovanie v štýle Zero Waste rozbehlo aj v Trenčíne a v krajskom meste spôsobilo hotovú ekorevolúciu. S nápadom otvoriť tu Bezobalis prišli snúbenci Martina a Martin. Obchodík v priamom centre mesta ponúka širokú škálu kozmetických výrobkov, ale aj takzvané suché potraviny, ktoré vo vašej kuchyni nemôžu chýbať a ktoré si domov odnesiete v ručne vyrobenom batôžku.

a Foto: Facebook/Bezobalis - Matej Oravský

4. V Piešťanoch to ide aj Onakô

Chýrne kúpeľné mesto Piešťany ukazuje, že sa to dá robiť aj Onakô. Majitelia Zuzana a Adam tu potraviny dodávajú od lokálnych pestovateľov: "Je pre nás dôležité radšej spoznať ľudí, ktorí sa s láskou starajú o rastliny, ako sa spoľahnúť na bio certifikát. Ak nám to však naše mierne pásmo a ročné obdobie dovoľuje. (úsmev) Dopyt je aj po exotickom ovocí a orechoch. Tieto hľadáme čo najbližšie, vždy zo severnej pologule a nie spoza oceánu," píšu na svojom webe. Ba čo viac, môžete si tu sami pomlieť múku alebo si vyrobiť čerstvé vločky na raňajky.

Foto: Facebook/Onakô

5. Zero Waste-BS ako Banská Štiavnica

Je to jedno z najkrajších miest na Slovensku a vďaka Márii Zábudlej bude ešte krajšie. Banská Štiavnica má totiž svoj bezobalový obchodík Zero Waste-BS. Riadia sa tu heslom „Do Bez obalu s obalom“, čo znamená, aby ste sa pri odchode z domu vyzbrojili vlastnými nádobami. Výhodou však je, že tu nakúpite iba toľko, koľko potrebujete a spotrebujete. Potraviny vám tu totiž navážia a k tomu "pribalia" aj milý úsmev. A myslia tu aj na pracujúcich a zaneprázdnených ľudí, pretože ponúkajú možnosť rozvozu nákupu po Banskej Štiavnici. A to sa len tak nevidí!

Mária Zábudlá propaguje v Banskej Štiavnici Zero Waste. Foto: Facebook/Zero Waste-BS

6. Odváž(e)ne v Prešove

S odvážnym nápadom prišli dve mladé Slovenky, ktoré sa nehanbili osloviť celý národ, aby im pomohli otvoriť prvý "bezobalák" v Prešove. Potrebovali však na to 6.500 eur. A keďže Slovákom záleží na tom, aby bola naša krajina čistejšia a zelenšia, podarilo sa im plán splniť na 106 % (!) a vyzbierali o takmer 500 eur viac, než dúfali. Aj toto je žiarivý príklad toho, že keď sa chce, všetko sa dá. Stačí, ak sú dve ženy Odváž(e)ne.

Že sa vám tých bezobalových obchodov máli? Nakupovať Zero Waste sa dá aj inde. Pozrite si Bezobalovú mapu a ak viete o možnostiach, ktoré tam chýbajú, doplňte ich. Nielenže pomôžete s nakupovaním bez obalov aj ostatným, ale aj vďaka vám sa môže naša krajina stať čistejším miestom na Zemi.