TASR

Dnes o 14:40 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Futbalisti Žiliny do prípravy aj s novými menami, Kentoš má viac času

Na prvej tréningovej jednotke, ktorá pozostávala z cvičenia v posilňovni a hernej fázy priamo na hlavnom štadióne pod Dubňom, chýbali iba dvaja hráči z aktuálneho kádra.

Na snímke nový tréner MŠK Žilina Jaroslav Kentoš počas brífingu pred štartom letnej prípravy na nový ročník Fortuna ligy 14. júna 2018 v Žiline. — Foto: TASR/Erika Ďurčová

Žilina 14. júna (TASR) - Futbalisti sedemnásobného majstra Slovenska z MŠK Žilina začali vo štvrtok predpoludním prvým tréningom prípravu na novú sezónu. Nový kormidelník MŠK Žilina, ktorým sa po odchode Adriána Guľu stal Jaroslav Kentoš, privítal na úvodnom zraze staré aj nové tváre.

Na prvej tréningovej jednotke, ktorá pozostávala z cvičenia v posilňovni a hernej fázy priamo na hlavnom štadióne pod Dubňom, chýbali iba dvaja hráči z aktuálneho kádra. Moldavský stredopoliar Eugeniu Cociuc a krídelník Jaroslav Mihalík majú kvôli reprezentačným povinnostiam predĺžené dovolenky a k tímu sa pripoja neskôr. Na tréning sa už iba v civile z lavičky prizeral aj stopér Dávid Hancko, ktorého prestup na päť rokov do talianskej Fiorentiny dotiahli Žilinčania v posledných hodinách pred štartom prípravy. "Veľmi rýchlo sa to celé zbehlo. Som neuveriteľne šťastný a vďačný za túto príležitosť. Vždy to bolo mojím snom hrať v niektorej z top líg sveta a ďakujem Fiorentine za šancu. Chcem sa však najmä poďakovať MŠK Žilina za veľmi veľa pomoci a energie, ktorú mi venovali. Veľmi si to všetko vážim a ďakujem aj spoluhráčom, lebo aj vďaka nim som sa dostal hore. Mojím cieľom je, aby som mohol ukázať na každom tréningu a zápase, čo vo mne je. Fiorentina je veľký klub a je to pre mňa odmena za tvrdú prácu v Žiline," prezradila čerstvá posila talianskeho klubu.

Nový tréner tím dobre pozná, keďže tri roky pôsobil v klube ako tréner projektu tímu B + U19. Z minulej sezóny už v tíme nepokračujú brankár Mandous, obrancovia Hučko, Chvátal a Niňaj a krídelníci Jankauskas a Lačný. Z hosťovania sa vrátili spomínaný Cociuc a brankár Holec a novou posilou je gruzínsky ľavý obranca Giorgi Tevzadze. "Na skúšku k nám prichádzajú dvaja ofenzívni hráči. Novozélandský reprezentant Moses Dyer je stredopoliar, Brazílčan Lucas Nascimento ofenzívny stredopoliar. Budú s nami desať dní a do sústredenia v Slovinsku sa rozhodneme, či budú pokračovať v tíme aj ďalej. Káder sa mení každým polrokom, ale naša filozofia, vychovávať mladých hráčov a posúvať ich na transfer do zahraničia, sa nemení. V posledných rokoch sa nám to darí a je to vizitka nielen trénerov áčka, ale aj mládežníckych trénerov a samotných hráčov klubu," prezradil Kentoš.

Žilinčania začali prípravu v domácich podmienkach, ale prípravný duel neodohrajú doma ani jeden. Všetky, ktoré ich čakajú, budú proti zahraničným súperom. Najskôr ich preverí nováčik českej najvyššej súťaže Opava (23. júna v Opave), na sústredení v Slovinsku (26. júna - 6. júla) ukrajinská Vorskla Poltava (28. júna), zatiaľ neznámy zahraničný súper (1. júla) a chorvátska Rijeka (5. júla). Posledným súperom "šošonov" bude v poľských Mysleniciach Wisla Krakov (14. júla). "Doma nebudeme hrať zápasy najmä preto, že je ťažké zohnať na konfrontáciu na umelom trávniku európskeho súpera. Každý chce hrať v tomto období skôr na prírodnej tráve. Súperi nás určite dobre preveria, medzinárodná konfrontácia je pre nás v príprave veľmi dôležitá," ozrejmil kouč MŠK.

Nový tréner nebude s tímom hrať európske poháre a bude mať tak viac času na prípravu mužstva pred novou sezónou. "Pravdupovediac, radšej by som bol, keby sme účinkovali v Európe, lebo naši hráči sa potrebujú herne a kvalitatívne posúvať dopredu, bola by to pre nich dobrá škola. Nevadí, máme viac priestoru na zohranie sa tímu, do ktorého sme vytiahli a vytiahneme, či už v príprave, alebo v jesennej časti, viacerých talentovaných odchovancov. Teším sa, že napríklad Dávid Hancko, ktorý pri mojom príchode začínal hrávať v devätnástke, sa dostal do talianskej ligy. Je to dobrá vizitka klubu a značky MŠK Žilina," povedal 44-ročný rodák z Vranova nad Topľou.

Veľa sa pred štartom sezóny hovorilo aj o možnom prestupe najlepšieho strelca minulého ročníka Fortuna ligy, Samuela Mráza, k nováčikovi talianskej Serie, Empoli FC. Talentovaný strelec a hráč reprezentačnej dvadsaťjednotky však zatiaľ ostáva pod Dubňom a pripravuje sa na novú sezónu so "žlto-zelenými". „Niečo sa rieši, ale pokiaľ nebude nič isté a na stole konkrétna ponuka, ostávam mysľou a nohami v Žiline. Chcem sa sústrediť na prácu v MŠK. Talianska liga by bola pre mňa určite výzvou, boli by predo mnou nové ciele. Minulá sezóna mi vyšla, čakal som, že bude o mňa záujem a ponuka, ktorá príde, musí mať hlavu a pätu. Nevylučujem ani to, že budem naďalej pôsobiť v Žiline," prezradil Mráz na margo záujmu o svoju osobu.