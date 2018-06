TASR

DAC získal ukrajinského reprezentanta do 21 rokov Treťjakova

Dvadsaťdvaročný Treťjakov je odchovanec Dnipra Dnipropetrovsk, ale najvyššiu súťaž si zahral až v iných dvoch kluboch.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Dunajská Streda 14. júna (TASR) - Slovenský futbalový fortunaligista DAC Dunajská Streda získal do ofenzívy ukrajinského reprezentanta do 21 rokov Maksyma Treťjakova. Informoval o tom účastník Európskej ligy UEFA 2018/19 na oficiálnom webe.

Dvadsaťdvaročný Treťjakov je odchovanec Dnipra Dnipropetrovsk, ale najvyššiu súťaž si zahral až v ďalších dvoch kluboch. Debut zažil v ročníku 2015/16 počas hosťovania v Metaliste Charkov. V lete 2016 ho získal na prestup Černomorec Odesa. V ukrajinskej prvej lige nazbieral spolu 58 štartov. V uplynulej sezóne bol stabilným hráčom "námorníkov", pri 30 ligových štartoch si pripísal aj štyri góly.

Treťjakov reprezentuje svoju krajinu nepretržite od kategórie do 16 rokov, momentálne je hráčom výberu do 21 rokov. Ofenzívny stredopoliar so silnejšou pravou nohou nastupuje zväčša na poste pravého či ľavého krídelníka, prípadne podhrotového hráča. Jeho silnou stránkou je zrýchlenie, má výborný výber miesta a prehľad na ihrisku, presné prihrávky rozdáva oboma nohami.

V DAC sa Treťjakov zaviazal na tri roky, kontrakt podpísal do leta 2021. Jeho zmluva nadobudne platnosť až po úspešnej lekárskej prehliadke. Na Žitnom ostrove sa stretne so svojím krajanom Andrijom Liašenkom a po Sergejovi Korobkovi (1996-1997) sa môže stať druhým ukrajinským hráčom s prvoligovým štartom v drese DAC.

"Referencie o Maksymovi nás presvedčili o tom, že už v takom mladom veku môže byť okamžite platnou posilou. Odohral kompletnú minulú sezónu v silnej ukrajinskej lige, pravidelne nastupuje za reprezentačnú dvadsaťjednotku a určite prispeje k zvýšeniu konkurencie v našej ofenzívnej fáze. Tešíme sa, že z viacerých ponúk si vybral práve tú našu a som presvedčený, že vzájomná spolupráca bude úspešná," povedal športový riaditeľ Jan Van Daele.