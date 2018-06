TASR

Dnes o 14:36 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní O rok odštartujú hokejbalové MS v SR, Stümpel: Doma chceme uspieť

Najvýznamnejšia hokejbalová akcia sa na Slovensko vráti po ôsmich rokoch. Domáci reprezentanti budú patriť k najväčším favoritom turnaja a na zlatý hetrik by radi nadviazali štvrtým titulom v rade.

Na snímke zľava Miroslav Klíma, výkonný riaditeľ Visit Košice, Stanislav Petrík, dlhoročný hokejbalový reprezentant Slovenska, štvornásobný majster sveta a dvojnásobný najlepší hráč sveta za rok 2015 a 2017 a Jozef Stümpel, prezident Slovenskej hokejbalovej únie. — Foto: TASR/František Iván

Košice 14. júna (TASR) - Presne o rok, 14. júna 2019, sa v Košiciach začnú majstrovstvá sveta mužov i žien v hokejbale. Najvýznamnejšia hokejbalová akcia sa na Slovensko vráti po ôsmich rokoch. Domáci reprezentanti budú patriť k najväčším favoritom turnaja a na zlatý hetrik by radi nadviazali štvrtým titulom v rade.

Fanúšikovia na východe sa tak môžu tešiť nielen na vrcholový hokej, ale i hokejbal. Hokejbalové MS sú organizované v dvojročných cykloch a rovnako ako hokejový šampionát aj hokejbalový sa na Slovensko vráti po ôsmich rokoch.

V roku 1996 sa historicky prvé MS konali v Bratislave, v roku 1999 privítal svetovú elitu Zvolen a v roku 2011 opäť hlavné mesto. "Po tom, čo sme v roku 2017 v Pardubiciach získali titul, sme sa bavili o tom, že by sme ďalšie MS radi spravili na Slovensku. Šampionát sa už konal na západe Slovenska a aj v jeho strede, východ bol teda takpovediac na rade. Je to dobrá voľba, pretože hokejbal má na východe republiky veľkú základňu, máme tu niekoľko dlhoročných úspešných mládežníckych výberov a je aj divácky obľúbený. Zároveň máme aj dobré vzťahy so Steel arénou. Momentálne už máme uzavretú zmluvu s jej vedením," povedal generálny sekretár Slovenskej hokejbalovej únie (SHbÚ) a zároveň člen organizačného výboru MS 2019 v Košiciach Július Száraz.

Slovenskí reprezentanti sa na MS predstavia 13-ty krát, pre ženy pôjde o siedmu účasť. Slovensko v súčasnosti predstavuje jednu z najväčších hokejbalových veľmocí, o čom svedčia tri majstrovské tituly v rade a štyri celkovo. Na ne by domáci radi nadviazali aj v domácom prostredí. Triumfovať štyrikrát v rade doteraz dokázali iba reprezentanti Kanady (2001-2007). Nadvládu "javorových listov" demonštruje prehľad titulov medzi ženami, kanadské reprezentantky sa tešili štyrikrát. Jeden titul majú na konte Slovenky, zlato z MS 2017 budú obhajovať Češky.

Radosť z organizácie svetového podujatia má aj samotné mesto Košice. V roku 2019 privíta dve veľké akcie. "S potešením sme privítali správu o tom, že mesto Košice bude hostiť svetový šampionát, ktorého sa zúčastnia najlepší hokejbalisti sveta. Po hokejovom šampionáte to bude ďalšie svetové podujatie v našom krásnom meste a už teraz sa tešíme, na množstvo návštevníkov a fanúšikov, ktorí do Košíc prídu," poznamenal výkonný riaditeľ Visit Košice Miloslav Klíma.

Hrať sa bude v Steel aréne a na jej tréningovej ploche. V hlavnej hale budú prebiehať zápasy A-kategórie a vybrané zápasy žien, v druhej sa bude bojovať o postup z B-skupiny a diváci v nej budú môcť sledovať aj zvyšné duely ženskej časti. Celkovo je v pláne presne 89 zápasov. "Je pre nás veľkou cťou, že môžeme v roku 2019 privítať špičku svetového hokejbalu - športu, ktorého popularita rastie každým rokom. Skoro 90 zápasov v našich halách je pre nás v počte zápasov najväčšia udalosť, ktorú asi žiaden iný šport neprekoná. Rok 2019 bude pre Steel Arenu veľmi vzácny, lebo po MS v ľadovom hokeji privítame MS v hokejbale a dnes môžeme povedať, že to budú dve najväčšie športové udalosti na svete. Ďakujeme vedeniu hokejbalovej federácie, že si vybrali východ krajiny a veríme, že v Steel Arene opäť dosiahneme najvyššie méty s našou úspešnou reprezentáciou," zhrnul generálny manažér Steel arény Igor Havrilla.

Prezident SHbÚ Jozef Stümpel je vo funkcii už šesť rokov a Slovensko pod jeho vedením prebralo organizáciu MS už druhýkrát. V roku 2014 sa totiž v Bratislave bojovalo aj o tituly v juniorských kategóriách. "Vtedy sme získali tituly v kategórii hráčov do 16, 18 aj 20 rokov. Predviedli sme sa v tom najlepšom smere nielen ako športovci, ale aj ako organizátori. Zástupcovia všetkých krajín si pochvaľovali ako sme to zvládli a preto som presvedčený, že sa v podobnom duchu budeme s účastníkmi MS lúčiť aj o rok. Samozrejme, latku treba posúvať. Švajčiari a Česi, ktorí organizovali uplynulé MS, urobili skvelú prácu. Chceme sa im nielen vyrovnať, ale byť ešte lepší. Hokejbal je zaujímavý šport a jednou z našich ambícií je dostať ho do širšieho povedomia. Po športovej stránke, samozrejme, chceme na domácom šampionáte uspieť a získať štvrtý titul v rade," poznamenal Stümpel. Legenda slovenského hokeja i hokejbalu slávnostne spustila webovú stránku šampionátu, na ktorej sa okrem iných informácií nachádza aj odpočítavanie času zostávajúceho do MS.

Už bývalý hokejový i hokejbalový brankár Stanislav Petrík je jediný, kto bol ako hráč pri všetkých štyroch slovenských tituloch. O piaty sa však už nepokúsi, keďže pred pár mesiacmi ukončil aktívnu kariéru. "Určite sa prídem pozrieť, keďže ma to zaujíma. Verím, že usporiadame krásne podujatie, na ktoré budeme všetci hrdí," poznamenal Petrík.

Dejisko MS si už pozreli aj zástupcovia Medzinárodnej hokejbalovej federácie (ISBHF). Jej predseda George Gortsos z Kanady bol spokojný s halou a očarilo ho aj mesto. "Sme veľmi radi, že sa všetci môžeme stretnúť v krásnom meste. V mene všetkých našich federácií ďakujeme Slovenskej hokejbalovej únii a mestu Košice, že sa rozhodli usporiadať svetový šampionát. Všetci sa už teraz veľmi tešíme," povedal prvý muž svetového hokejbalu.

Organizátori MS 2019 predstavili v dejisku šampionátu aj logo podujatia. Jeho dominantou sú dvaja hráči v osobnom súboji, za nimi Dóm sv. Alžbety, ktorý je dominantou Košíc a Steel Aréna. Logo je farebne ladené do slovenskej bielo-modro-červenej trikolóry. V jeho spodnej časti je nápis Ball Hockey World Championship Košice 2019.