Dominika Dobrocká

Dnes o 14:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Namiesto drahých nových šiat si 4 ženy z tej istej rodiny obliekli svadobné šaty po prababičke z roku 1932

Rodinný klenot si prežil už štyri svadby. Ručne ušité šaty čakajú na svoju ďalšiu nevestu.

— Foto: Repro foto huffingtonpost.com

LOS ANGELES 16. júna - Za posledných 85 rokov si štyri ženy z jednej rodiny obliekli tie isté hodvábne svadobné šaty. Táto púť sa začala ešte v roku 1932, kedy si ich sama na svoj veľký deň ušila Mária Tereza Morenová. Talentovaná krajčírka totiž raz vo výklade obchodného domu uvidela svadobné šaty, do ktorých sa okamžite zamilovala a musela ich mať. Stalo sa tak a vďaka šikovným ručičkám sa pred oltár postavila vo svojom umeleckom diele a životnej láske Manuelovi Morenovi povedala „áno“. Pár mal štyri deti, dvoch synov a dve dcéry. Keď sa jedna z nich, Anita, v roku 1957 vydávala, vybrala si iné šaty. Napriek tomu Anita svadobné šaty svojej matky uložila na bezpečné miesto do šatníka.

Mária Tereza Morenová so svojim manželom Manuelom v roku 1932 Foto: Repro foto Huffingtonpost.com

Čas plynul a nastal rok 1983. Vnučka Marta jedna z Anitiných siedmych detí, plánovala svadbu. Anita pochopiteľne túžila, aby si jej dcéra obliekla rovnaké šaty, v akých sa vydávala pred rokmi ona. Keď ich však vytiahla z krabice, zostala nemilo prekvapená. Na svadobných šatách bola veľká škvrna, ktorá sa nedala odstrániť. Anita nezúfala, pretože mala plán B. Zo šatníka vybrala šaty Martinej babičky Márie. „Predtým, ako som videla strih, látka ma presvedčila. Vyskúšala som si ich a okamžite som vedela, že tieto šaty si oblečiem,“ spomína na svoje rozhodnutie Marta. Šaty boli podľa opisu krémovo zlaté, pôsobili veľmi luxusne a jednoducho ste sa ich museli dotýkať.

Svadba vnučky Marty sa konala v roku 1983 Foto: Repro foto Huffingtonpost.com

V roku 1997 dostali babičkine šaty ďalšiu šancu. Tentokrát si ich obliekla druhá vnučka Elena, keď sa vydala za svojho manžela Rica. Po tejto svadbe boli šaty opäť odložené a to na 20 rokov. V roku 2017 totiž nastal deň D pre Martinu dcéru Pilar. „Vedela som o šatách a znamenali pre mňa obrovský pojem. Odišla som k babičke Anite, aby som si ich vyskúšala. Obliekla som si ich, a keď som sa videla v zrkadle, bolo rozhodnuté,“ spomína na svoj výber Pilar. Šaty boli úžasné a dokonale mladej dáme sedeli. Ako sama priznala pre Huffingtonpost, nepotrebovali ani žiadne úpravy. „Neexistoval žiaden dôvod ísť do svadobného salóna a pozerať šaty, ktoré pre mňa nič neznamenali. Naše rodinné šaty znamenali úplne všetko,“ dodala Pilar.

Druhá vnučka Elena sa vydala v roku 1997 Foto: Repro foto Huffingtonpost.com

V momente, ako sa Pilar rozhodla, babička Anita strávila mesiac hľadaním vhodnej čistiarne, ktorá by šaty s istotou nepoškodila. Predsa len ide o rodinný klenot, takže je toto konanie pochopiteľné. „Moja babička by bola nadšená, keby vedela, že jedna z pravnučiek si oblečie jej šaty,“ s istotou povedala Marta. „Bolo to obrovské prepojenie s mojou babičkou, s ktorou som mala veľmi blízky vzťah. Žila za rohom, takže som ju vídavala každý deň. Dožila sa 98 rokov. Moje deti vyrástli a poznali svoju prababičku,“ opísala svoje pocity Máriina vnučka. Šaty si za tie roky prešli len veľmi drobnými úpravami. Nikto do nich nikdy nejako vážne nezasahoval. Po Pilarinej svadbe sa šaty opäť uložili do bezpečia a trpezlivo čakajú na svoju ďalšiu nevestičku.