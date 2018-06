TASR

V Piešťanoch bude prvý bezbariérový festival Paráda

Podujatie sa začína v sobotu o 9.30 h uvedením knihy Zimné paralympijské hry 2018 Pjongčang, DVD Dary života a slávnostným odhalením novej tabuľky na Chodníku slávy.

Ilustračné foto. — Foto: TASR - Svätopluk Písecký

Piešťany 14. júna (TASR) - Na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch sa v sobotu 16. júna uskutoční prvý bezbariérový festival Paráda. Podujatie sa začína o 9.30 h uvedením knihy Zimné paralympijské hry 2018 Pjongčang, DVD Dary života a slávnostným odhalením novej tabuľky na Chodníku slávy, ktorý v Piešťanoch vybudoval Slovenský paralympijský výbor (SPV).

Paráda vznikla v roku 2010 a do kúpeľného mesta sa presunula z areálu Zelenej vody pri Novom Meste nad Váhom. "Do Piešťan sme ju presunuli pre to, lebo areál na Zelenej vode nevyhovoval základnému konceptu Parády ako prvému bezbariérového festivalu. Kúpeľný ostrov tieto predpoklady spĺňa, navyše Kúpele sú naším dlhodobým partnerom a máme tu vybudovaný chodník slávy slovenských paralympionikov. Rovnako nás sem pritiahlo spojenie s projektom Ruka v ruke, ktorého prvý ročník sa pred rokom konal v Piešťanoch," povedal predseda SPV Ján Riapoš.

V zóne Ruka v ruke sú nachystané viaceré aktivity pre rodiny so zdravotne postihnutými. "K dispozícii bude fyzioterapeut, logopéd, špeciálny pedagóg, stánky s canisterapiou, muzikoterapiou a mnohými špeciálnymi pomôckami. V spolupráci s našimi partnermi sme tiež pripravili aktivity pre nepočujúcich i slabozrakých. Každé dieťa, ktoré navštívi našu zónu, môže odísť s naučeným posunkom, alebo si vyskúšať, ako sa jazdí na invalidnom vozíku. Takto môže ľahšie pochopiť napríklad spolužiakov, ktorí s týmto každodenne bojujú," uviedla štatutárka občianskeho združenia Úsmev pre druhých Veronika Bérešová, ktoré podujatie spolu s ADELI Medical Centre a futbalovým klubom minulý rok spustilo.

Pre dospelých sú nachystané odborné, motivačné i zábavné prednášky. "Cieľom zóny Ruka v ruke je prepojiť svety zdravých a hendikepovaných ľudí. Odborné prednášky pomôžu najmä rodinám zdravotne znevýhodnených detí zorientovať sa v ponuke, ktorá im uľahčí ich situáciu. Deti si zas môžu vyskúšať rôzne športy a integračné hry spoločne s úspešnými paralympionikmi," doplnila projektová koordinátorka ADELI Zuzana Šmachová.

V Piešťanoch vystúpi speváčka Sima Martausová, skupina Fragile a raperka Sima. Pre deti budú okrem nafukovacích hradov a ihrísk nachystané tvorivé dielne, rôzne hry a zahrá skupina Baby Band.

Predseda SPV už teraz vie, ako bude pokračovať podujatie v budúcom roku: "Pred ZPH Pjongčang 2018 sme spustili novú platformu komunikácie s názvom SME SI ROVNÍ a práve táto platforma je reálny pretavením exteriérovej akcie ako si to predstavujeme v budúcnosti. Čo môžem určite sľúbiť, že čitatelia sa už môžu tešiť na 2. ročník v roku 2019 v Piešťanoch."