Živnostníci a podnikatelia chcú zmiernenie dosahu pri zavádzaní GDPR

Podľa výpočtov Centra lepšej regulácie zo Slovak Business Agency, sa náklady na dodržiavanie povinností podľa nového zákona o osobných údajoch budú rádovo pohybovať v desiatkach miliónov eur.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Bratislava 14. júna (TASR) – Slovenský živnostenský zväz a Združenie podnikateľov Slovenska požiadali premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD), aby vyvinul úsilie na zmiernenie dosahu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie o GDRP, ktoré je v SR harmonizované zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Oba subjekty poslali vo štvrtok do médií text spoločného otvoreného listu premiérovi. Podpísali ho prezident združenia Ján Oravec a prezident zväzu Stanislav Čižmárik.

Problematika osobných údajov je komplikovaná a dá sa odôvodnene predpokladať, že mikro, malé a stredné podniky (MSP) môžu mať problém s nastavením interných procesov, aby boli včas v súlade so zákonom a nariadením o GDPR, konštatujú.

Ďalej uvádzajú, že podľa výpočtov Centra lepšej regulácie zo Slovak Business Agency, sa náklady na dodržiavanie povinností podľa nového zákona o osobných údajoch budú rádovo pohybovať v desiatkach miliónov eur. "Pričom len na segment MSP sa odhaduje administratívna záťaž vo výške 42 miliónov eur," napísali v otvorenom liste.

Okrem navýšenia administratívy poukázali na, podľa nich, likvidačné sankcie za neplnenie určitých ustanovení zákona, kde najvyššia možná pokuta môže byť 20 miliónov eur alebo 4 % z celkového ročného obratu podnikateľského subjektu.

Zväz a združenie požiadali premiéra o čo najskoršie osobné stretnutie za účasti i zástupcov Úradu na ochranu osobných údajov a predstaviteľov podnikateľov.

Výsledkom by podľa nich mali byť ústretové kroky zo strany úradu. Napríklad v prvom roku od vstupu zákona a nariadenia do účinnosti by úrad v kontrole pristupoval nanajvýš zhovievavo k MSP. "Napomínal by ich pri nedodržiavaní a podľa možnosti sa úplne vyvaroval udeľovaniu sankcií za neúmyselné nedodržiavanie povinností ustanovených týmito právnymi normami," uviedli na záver.