Dominika Dobrocká

Dnes o 17:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Najnovším hrdinom internetu je rak, ktorý sa sám zachránil z vriacej polievky

Internet má nového hrdinu. Rýchlym zásahom si červený bojovník zachránil život.

Ilustračná foto — Foto: flickr.com

PEKING 15. júna - Na svete sú dva základne tábory. Vegeteriáni a mäsožravci sa neustále doťahujú a argumentujú. Jedni hovoria prečo mäso konzumovať, tí druhí sú pohoršení a zásadne proti. Pravda je však taká, že by sme si mali hľadieť svoje a nestarať sa do iných. Nech si do jedálnička zaradí, kto chce, čo chce. Na internete sa ale pred nedávnom objavilo video, nad ktorým sa bezpochyby zamyslí každý človek, ak má srdce na správnom mieste. Konkrétne išlo o čínsku sociálnu sieť, kde toto video okamžite vyvolalo rozruch. Hlavným aktérom je totiž rak, ktorý sa vlastnými silami zachránil pred uvarením.

Nie je žiadnym tajomstvom, že raky varené zaživa, patria v Číne medzi jednu z najobľúbenejších pochúťok. Nikoho pritom nezaujíma krutý spôsob, akým tieto tvory prichádzajú o život. Tomuto malému červenému bojovníkovi sa našťastie podarilo vyliezť z hrnca. Od záchrany ho delilo už len jedno, a tak si sám odstrihol klepeto, aby získal svoj život späť. Zábery obleteli svet a dojali milióny ľudí. Niektorí sa však nezdržali a vyjadrili svoje znepokojenie z toho, že tohto malého hrdinu kuchári aj tak uvaria. Na tieto reakcia však odpovedal autor videa, pracovník reštaurácie známy pod menom Jiuke. Všetkých svojimi slovami ubezpečil, že si červeného hrdinu vzal domov a s láskou sa o neho stará.

Smutné fakty

V Číne sa od roku 2007 zvýšila produkcia rakov na 850-tisíc ton ročne. Odborníci si to vysvetľujú tak, že práve konzumácia raka ľudí núti odložiť svoje telefóny a venovať sa primárne naservírovanému pokrmu. Tento prípad upozornil na obrovský problém, avšak ho nevyriešil. Jedno je ale isté, malý červený hrdina sa navždy zapíše do gastronomických dejín a myslí ľudí.