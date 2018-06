Kristína Jurzová

Dnes o 20:19 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Dvaja bratia vyrábajú v Košiciach poctivé husle, ktoré majú dušu. Hoci výroba trvá celé mesiace, o zákazky sa báť nemusia

Hudbu majú v krvi a v uchu zas zvuk sláčika. Zruční bratia tvoria v košickom ateliéri poctivé drevené husle, ktorých výroba im trvá celé mesiace. A niet sa čo čudovať, keď tvrdia, že každý kus má svoju dušu.

Husloví majstri Vladimír (vľavo) a Ľubomír Farkašovci. — Foto: TASR – František Iván

KOŠICE 16. júna (Dobré noviny/TASR) - Nezvyčajné remeslo sa stalo záľubou i profesiou pre bratov Farkašovcov. V malej spoločnej dielni v Košiciach vyrábajú a opravujú klasickým spôsobom husle.

Ľubomír (41) a Vladimír (40) pochádzajú z Krompachov a rodičia ich už od detstva viedli k hudbe. „U nás v rodine viacerí hrajú na husle, len ja hrám na gitaru,“ hovorí Ľubomír.

„Najprv som chcel vyrábať gitary, ale keďže som na husliarsku školu nastúpil už ako absolvent drevárskej školy, pán riaditeľ ma prehovoril, aby som šiel na husliarinu. Tá je komplexnejšia. Neľutujem. (...) Výhodou tohto remesla je jeho kreatívnosť, človek sa stále niečo nové dozvedá, aj keď drobnosti a niekam ho to vždy posunie," prezradil Ľubo, ktorý absolvoval aj rôzne stáže u viacerých majstrov husliarov. "Husliarina ma dosť ťahala. Zaujímalo ma to po manuálnej zručnej stránke, ako aj po umeleckej, čo sa týka hrania.“

Inšpiroval aj brata

Prvý s týmto remeslom začal teda Ľubo a neskôr sa od neho inšpiroval aj mladší Vlado, ktorý tiež vyštudoval odbornú husliarsku školu v českom mestečku Luby pri Chebe. „Brat šiel v mojich šľapajach až po piatich rokoch. Teraz pracujeme v jednom ateliéri, ale každý robí na svojom,“ ukazuje na útulnú dielničku v centre Košíc. Ateliér sem presťahovali, keď sa Vlado vrátil z Anglicka, pretože je tu pre oboch viac pracovných príležitostí.

Ľubo (vľavo) a mladší Vlado pracujú spoločne v košickom ateliéri. Foto: TASR – František Iván

Farkašovci hovoria, že štandardne sa u huslí robí model Stradivari a Guarneri, odchýlky sú v tvare. Na ich výrobu sa používa javorové drevo, ktoré musí dlhé roky schnúť, predná doska je smreková, hmatník a podbradník sú z ebenu alebo iných exotických drevín. Materiál získavajú teda z domácich, ale aj zo zahraničných zdrojov.

V dielni v Spišských Vlachoch. Foto: archív Ľubomír Farkaš

Pripomína tiež, že každý nástroj pri takejto ručnej výrobe je originál. Vytvorenie jedných huslí je náročná a komplexná práca, podľa nárokov a podmienok to však v priemere vychádza aj na 100 až 150 dní práce na jedných husliach. „Tak ako si môžete kúpiť rôznej kvality víno, rovnako je to aj s husľami. Závisí to od rôznych faktorov, napr. kvality materiálu, laku, modelu a samotných požiadaviek zákazníka a hlavne od zvuku, aký majú,“ vysvetľuje husliar.

Husle majú dušu

Každé husle majú pritom podľa neho svoju dušu, a to nielen v obrazovom zmysle. "Je to taký malý kolíček vo vnútri, cez ktorý sa prenáša vibrácia nástroja na spodnú dosku a tá slúži ako rezonátor a vracia ten tón. Nebyť toho, tak nástroj nehrá. Husle teda majú obraznú, aj doslovnú dušu," vysvetľuje Ľubomír.

Hlavica 5-strunových elektrických huslí s monogramom. Foto: archív Ľubomír Farkaš

Dobré noviny sa staršieho z bratov spýtali aj na to, ako sa pozerá na svoj úplne prvý hudobný nástroj, ktorý vyrobil: “Prvé husle? Vtedy som si myslel, že sú úžasné, dnes by som na nich našiel milión chýb. Žiaľ alebo našťastie, som prvé husle nestihol odložiť, ostali v škole. Odvtedy som urobil viacero huslí, presný počet neviem, ale aj nejaké violy a violončelá.“

A čo je na výrobe nástrojov najťažšie? "Zladiť to všetko dokopy tak, aby to dobre hralo," dodáva s úsmevom Vladimír.

Vladimír, mladší z bratov Farkašovcov. Foto: TASR – František Iván

Väčšinu ich zákaziek však tvoria opravy hudobných nástrojov. Prichádzajú za nimi členovia filharmónie, divadla, folklórnych súborov, žiaci konzervatórií a ZUŠ ako aj ich učitelia.

Nasledovníka zatiaľ nemá

Ľubomír zatiaľ nemá nasledovníka, ktorému by odovzdal vzácne vedomosti a skúsenosti. Jedna z jeho dvoch dcér už však prejavila záujem o husle. Zdedila teda talent po ňom? „Moja virtuozita sa končí pri nácviku hry s dcérou, ktorá je v prípravnom ročníku. Snáď mi to vydrží aspoň do tretieho ročníka,“ prezradil nám s úsmevom a pokračuje: „No neuveríte, brat mal na husliarine aj hluchého spolužiaka, takže som vo výhode. Hranie na husle nechávam kompetentným. Ale viem si ich prehrať, aby som vedel, aký majú zvuk. Osobne si radšej zahrám na gitare. Koníčkov mám viacero, len času na nich je stále menej. Ten plne vypĺňajú moje dve dcéry.“

Husle majú podľa Ľubomíra dušu. Foto: TASR – František Iván

A aké sú ich plány do budúcnosti? „Dožiť sa v dobrom zdraví vysokého veku, aby som sa husliarine mohol venovať čo najdlhšie. Keďže nám posúvajú vek odchodu do dôchodku, asi nebudem mať na výber,“ zakončil s humorom Ľubomír.