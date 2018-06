TASR

Počet návštevníkov Skalky stúpa najmä počas víkendov

Na Skalke pribudla aj požičovňa kolobežiek a kolieskových lyží, jej cieľom je spestriť ponuku služieb pre návštevníkov Skalky.

Ilustračná snímka. — Foto: FOTO TASR - Oliver Ondráš

Kremnica 14. júna (TASR) - O Via ferattu na Skalke, ktorú mesto Kremnica vybudovalo v minulom roku, je záujem. Mestská koordinátorka cestovného ruchu Veronika Chrienová konštatovala, že najmä počas víkendov počet návštevníkov Skalky stúpa.

"Požičovňa ferratových setov v Relax centre požičiava 15 setov, počas víkendov sú všetky v teréne. Pripravili sme informácie pre návštevníkov ferraty ohľadom detailov používania výstroja a správania sa, s ktorými sú oboznámení pri požičiavaní výstroja. Dbáme na to, aby bol každý návštevník ferraty poistený," konštatovala v správe o plnení úloh Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v meste Kremnica, ktorou sa budú na štvrtkovom rokovaní mestského zastupiteľstva zaoberať mestskí poslanci.

Ako pokračovala, na Skalke pribudla aj požičovňa kolobežiek a kolieskových lyží, jej cieľom je spestriť ponuku služieb pre návštevníkov Skalky.

Via ferrata na Skalke je jednosmerná a má tri cesty. Sú to Komín s obťažnosťou C, Trubačova veža B a Výzva, ktorá je svojou obťažnosťou E najťažšou doteraz vybudovanou via ferratou na Slovensku. Na zaistenej ceste čaká návštevníka 420 metrov lán s výškou skalných ciest 80 metrov.