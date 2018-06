TASR

Dnes o 09:38 čítanie na minútu 0 zdieľaní ZMOS skúma cezhraničný potenciál samospráv

Prieskumy ZMOS sa uskutočňujú vlastným technologickým riešením a anketármi v území.

Hraničné kamene neďaleko obce Ulič , vľavo SR, vpravo Ukrajinský, medzi nimi 10- metrový pás zarastajúci vegetáciou. Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 14. júna (TASR) – Na Slovensku žije takmer 2,2 milióna obyvateľov v mestách a obciach v prihraničí. Cieľom prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktorý sa začal 11. júna na vzorke 451 samospráv, bude získať prvé vstupné dáta vo vzťahu k súčasnej situácii aj budúcim možnostiam cezhraničného rozvoja. TASR o tom informoval hovorca ZMOSu Michal Kaliňák.

"Zmapujeme, ktoré naše samosprávy spolupracujú s mestami a obcami v susedných štátoch, ako intenzívne či sporadicky kooperujú. Tiež nás budú zaujímať oblasti spolupráce, spôsoby ich financovania, aj to, v čom vidia naše mestá a obce prínos cezhraničnej spolupráce. Otázky pre starostov a primátorov reagujú na to, či sa vo svojej práci inšpirujú riešeniami, ktoré vidia v prihraničných samosprávach a do akej miery disponujú informáciami o financovaní cezhraničných aktivít," priblížil hovorca ZMOSu.

Prvý prieskum, ktorý sa uzatvára tento týždeň, bol podľa neho zameraný na oblasť prínosu medziobecnej spolupráce, na rozsah informácií o spolupráci obcí, starostov a primátorov. ZMOS mapuje oblasti, v ktorých participujú jednotlivé samosprávy, ako aj ich vedomosti z oblasti agendy smart.

"Po zbere dát budú výsledky prieskumov spracované ako podklady na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOSu s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy realizovaného vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa," doplnil Kaliňák.

Prieskumy ZMOS sa uskutočňujú vlastným technologickým riešením a anketármi v území. V priebehu najbližších 36 mesiacov prostredníctvom minimálne 21 prieskumov zmapujú rôzne oblasti činnosti miestnej územnej samosprávy.