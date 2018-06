TASR

Blíži sa termín povinnej elektronickej komunikácie fyzických osôb

Cieľom finančnej správy je rozšíriť informáciu o povinnej elektronickej komunikácii fyzických osôb podnikateľov čo najväčšiemu počtu ľudí.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR

Bratislava 14. júna (TASR) - S blížiacim sa termínom povinnej elektronickej komunikácie fyzických osôb podnikateľov finančná správa rozširuje informačnú kampaň o nových povinnostiach. Po školeniach, edukačných videách, informačných materiáloch či informovaní prostredníctvom sociálnych sietí sa zameriava aj na poštové zásielky. Súčasťou oficiálnej pošty z finančnej správy bude informačný leták. Ten ponúka základné informácie o nových povinnostiach a prehľadný kalendár termínov na vybavenie si elektronickej komunikácie.

Cieľom finančnej správy je rozšíriť informáciu o povinnej elektronickej komunikácii fyzických osôb podnikateľov čo najväčšiemu počtu ľudí. Za týmto účelom pridáva aj informovanie verejnosti prostredníctvom tlačeného informačného letáku, ktorý bude súčasťou odchádzajúcej pošty z finančnej správy. Informačné letáky budú k dispozícii aj na klientskych zónach daňových úradov.

Finančná správa chce vďaka tomuto opatreniu zacieliť informácie na skupinu ľudí, ktorí sa o povinnosti elektronickej komunikácie nedozvedeli z televíznych správ, rádií, z novín či sociálnych sietí. Informačný leták je koncipovaný tak, aby aj v prípade, že sa dostane do rúk niekomu, koho sa elektronická komunikácia netýka, alebo ju už využíva, nezabudol upozorniť aj ľudí vo svojom okolí. Každý totiž môže mať vo svojom okolí fyzické osoby podnikateľov, ktorí buď o svojej novej povinnosti nevedia, alebo si ju odkladajú.

Informačný leták upozorňuje aj na to, že ako prvé sa musia zaregistrovať fyzické osoby podnikatelia, ktoré zamestnávajú minimálne jedného zamestnanca, alebo tie, ktoré požiadali o odloženie termínu na podanie daňového priznania. Posledný termín na podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za máj 2018 je potrebné podať do konca júna. To platí aj pre odložené daňové priznanie. Pre víkend však termín pripadne až na 2. júl 2018. Ak teda chcú podať daňové subjekty tieto podania ešte v papierovej forme, musia tak spraviť do konca júna.

"Náš leták ponúka aj prehľad možných spôsobov registrácie na elektronickú komunikáciu s finančnou správou, a to pomocou eID karty, teda občianskeho preukazu s elektronickým čipom, pomocou kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP), ktorý je možné získať u certifikačných autorít, alebo prostredníctvom dohody o elektronickom doručovaní. Znamení to, že fyzická osoba podnikateľ uzavrie so správcom dane písomnú dohodu o elektronickom doručovaní priamo na daňovom úrade, ak je zároveň aj platiteľom spotrebných daní, tak aj na colnom úrade," radí Ivana Skokanová, hovorkyňa finančnej správy.