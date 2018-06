TASR

Jim Paek povedie kórejských hokejistov až do roku 2021

Päťdesiatjedenročný kouč, ktorý trénuje národný tím od roku 2014, sa podľa agentúry Yonhap dohodol so zväzom na novom trojročnom kontrakte.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Soul 14. júna (TASR) - Hokejovú reprezentáciu Kórejskej republiky povedie aj v nasledujúcom období Jim Paek. Päťdesiatjedenročný kouč, ktorý trénuje národný tím od roku 2014, sa podľa agentúry Yonhap dohodol so zväzom na novom trojročnom kontrakte.

Paek sa ujal reprezentačného kormidla v júli 2014 a dokázal priviesť Kórejskú republiku z B-skupiny I. divízie až do najvyššej kategórie MS. Pri premiére medzi svetovou elitou v Dánsku však nezískali Kórejčania ani bod, vo svojej skupine skončili poslední a zostúpili do A-skupiny I. divízie. Po predĺžení zmluvy by mal Paek zostať vo funkcii až do júna 2021.

Bývalý obranca pôsobil päť rokov v NHL, pričom s Pittsburghom dvakrát získal Stanleyho pohár (1991, 1992). Okrem Penguins obliekal v zámorskej profilige aj dresy Los Angeles Kings a Ottawy Senators.