TASR

Dnes o 07:50 čítanie na minútu 0 zdieľaní HK Poprad si udržal reprezentačného útočníka Patrika Svitanu

Najvydarenejšiu sezónu v kariére vyšperkoval premiérovou účasťou na svetovom šampionáte. Napriek záujmu aj zahraničných klubov však zostáva v tíme.

Na snímke Patrik Svitana. — Foto: TASR/Oliver Ondráš

Poprad 13. júna (TASR) - Slovenský hokejový útočník Patrik Svitana bude aj naďalej pôsobiť v HK Poprad. Najproduktívnejší hráč tímu a účastník MS v Dánsku sa napriek viacerým ponukám rozhodol pre zotrvanie pod Tatrami. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.

Meno Patrika Svitanu, ale aj ďalších dvoch popradských účastníkov svetového šampionátu Dávidov Bondru a Buca, sa už dávnejšie spomínalo v súvislosti so zmenou dresu. "Momentálne má zmluvu iba Paťo Svitana. Je to pre nás kľúčový hráč, ale poviem to na rovinu, ak by dostal dobrú ponuku zo zahraničia, tak by sme mu v jeho napredovaní nerobili problémy," vravel riaditeľ popradského klubu Ľudovít Jurinyi po tom, čo Svitana zaujal svojimi výkonmi v Dánsku. Napokon však útočník, ktorý 10. júla oslávi tridsiatku, zotrvá v materskom klube.

V jeho drese odohral v sezóne 2017/2018 celkovo 59 zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu 23 gólov a 34 asistencií. Najvydarenejšiu sezónu v kariére vyšperkoval premiérovou účasťou na svetovom šampionáte. Napriek záujmu aj zahraničných klubov však zostáva v tíme. "Ten záujem tu naozaj bol, ale všetko som si nechal prejsť hlavou a rozhodol som sa ostať v Poprade. Dôvodov, prečo som sa rozhodol ostať, bolo niekoľko. Určite rozhodla pohoda, ktorú mám doma a v našom klube. Veď tá ma dostala až do reprezentácie. Tu nemusím nikomu dokazovať, že hokej hrať viem a takto sa cítim najlepšie. Rokovania s vedením prebiehali veľmi dobre, inak by som asi neostal," uviedol Svitana pre klubovú stránku.