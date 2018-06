V lete bude minimum zmien, tvrdí športový riaditeľ Slovana Trutz

TASR

S prípravou na novú sezónu začal Slovan minulý štvrtok ešte v nekompletnom zložení.

Na snímke družstvo ŠK Slovan Bratislava počas tréningu na začiatku letnej prípravy 13. júna 2018 v Bratislave. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 13. júna (TASR) - Futbalistov ŠK Slovan Bratislava čaká v letnom prestupovom období mimumum zmien v kádri. V stredu o tom informoval športový riaditeľ slovenského vicemajstra Richard Trutz.

"Výraznejšie zmeny sme spravili v zime, aby sa mužstvo na jar zohralo. Evidujeme záujem o našich hráčov, no už dnes vieme povedať, že káder zostane pokope. Káder je stabilizovaný, v lete bude minimum zmien, maximálna jedna – dve smerom dnu či von," uviedol pre klubový web Trutz s tým, že klub chce zvýšiť konkurenciu v krídelných priestoroch.

S prípravou na novú sezónu začal Slovan minulý štvrtok ešte v nekompletnom zložení. "Gro hráčov sa zišlo už 7. júna, začiatkom tohto týždňa prišli ďalší hráči a teraz už máme k dispozícii kompletné mužstvo. Zaznamenali sme štyri odchody – zmluva sa skončila Diamantisovi Chouchoumisovi, Lukášovi Droppovi a Filipovi Oršulovi. Do Petržalky prestúpil brankár Frederik Valach. Na strane príchodov máme zatiaľ Matúša Ružinského, ktorý prišiel ako voľný hráč zo Serede. Robovi Vittekovi na konci mája vypršala zmluva. Uvidíme, čo prinesú najbližšie dni, zatiaľ by som nerád predbiehal," zhrnul Trutz doterajšie zmeny v kádri.

Príprava bude prebiehať v domácich podmienkach s výnimkou krátkeho sústredenia v Ratboři (20. – 23. júna). "Cieľ pre najbližšie obdobie je jasný – čo najlepšie sa pripraviť na novú sezónu. Čaká nás Európska liga, ktorú vnímame veľmi zodpovedne a urobíme všetko pre to, aby sme v nej obstáli čo najlepšie. Čo sa týka cieľov na Fortuna ligu, tie budeme prezentovať na oficiálnej predsezónnej tlačovej konferencii klubu. V Československom Superpohári sa stretneme so Slaviou Praha. Hrať sa bude v piatok 29. júna o 16.30 h na Pasienkoch, pričom tento termín určil SFZ. Sme radi, že sa takýto zápas odohrá, pretože federálne derby sa opäť dostane do povedomia. Slavia má výborný tím a veľmi sa tešíme na vzájomnú konfrontáciu," dodal športový riaditeľ Slovana.