V areáli bývalej hájovne urobili mladí nadšenci turistické zázemie

Lukáčovci nazývajú miesto aj ako uzol, ktorý symbolizuje, že sa tu križujú turistické, cyklistické, ale aj bežkárske trate a takisto komunikácie.

Na snímke manželia Miška a Matej Lukáčovci. — Foto: TASR/Jana Vodnáková

Banská Štiavnica 13. júna (TASR) - V areáli bývalej hájovne v sedle Červená studňa, ktorá sa nachádza nad Banskou Štiavnicou, vybudovali mladí nadšenci z občianskeho združenia (OZ) Nad tým zázemie pre turistov. Manželský pár Miška a Matej Lukáčovci si objekt prenajali od mesta na obdobie desiatich rokov. Ich snahou je vytvoriť v hájovni nielen zázemie pre turistov, ale takisto im ponúknuť možnosť kultúrneho vyžitia.

Keďže objekt po bývalých podnájomníkoch bol v dezolátnom stave, na začiatku museli vynaložiť množstvo úsilia najmä na úpravu jeho okolia. "Na čo sme najviac hrdí, to je vyčistenie celého objektu a priľahlého lesa, odkiaľ odišlo desať veľkokapacitných kontajnerov, keďže pred nami tu dlhé roky bývali neprispôsobiví občania," priblížil Lukáč s tým, že brigády organizovali za pomoci dobrovoľníkov a priateľov.

Aktuálne už v objekte hájovne stojí malý bufet, sociálne zariadenia, ohnisko, pódium pre podujatia menšieho charakteru, ale aj hojdačky zavesené v korunách vysokých borovíc. Zvuky náradia sa však areálom ozývajú stále, pracuje sa na novom sedení a tribúne. Samotný objekt hájovne nie je v súčasnosti využívaný, no Lukáčovci majú plány aj s ním. Vzniknúť by tu malo návštevnícke centrum, ktoré by bolo alternatívou ponúkaných služieb v zime, ako aj ubytovňa.

Zámerom občianskeho združenia je ponúknuť v hájovni nielen občerstvenie, ale aj kultúru. Už tento piatok tu bude mať vernisáž fotograf Ján Viazanička, ktorý svojou inštaláciou o rozmeroch sedem krát osem metrov reaguje na narastajúci cestovný ruch v Banskej Štiavnici. V lete by sa tu mali konať detské predstavenia bábkového divadla, výstava fotografií či workshopy.