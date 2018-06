TASR

Zimný štadión v Bratislave už pripravujú na budúcoročné majstrovstvá

Na snímke prebiehajúce rekonštrukčné práce vo vnútri Zimného štadióna Ondreja Nepelu 13. júna 2018 v Bratislave. — Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 13. júna (TASR) – Zimný štadión Ondreja Nepelu v Bratislave už pripravujú na budúcoročný svetový šampionát v ľadovom hokeji. V športovej aréne momentálne opravujú chladiaci systém, vzduchotechniku, klimatizáciu, bezpečnostný systém, sociálne zariadenia či šatne. Celková investícia do štadióna pre majstrovstvá dosiahne viac ako dva milióny eur.

Práce bol v stredu skontrolovať aj primátor hlavného mesta Ivo Nesrovnal s Petrom Vojtkom, riaditeľom Správy telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ) Bratislavy i s mestským kontrolórom Petrom Šinálym. Prvá skupina prebiehajúcich prác súvisí s prevádzkou štadióna. "Sú to práce venované distribúcii čpavku, chladiaceho systému, klimatizácie či vzduchotechniky. Pri opravných prácach sa odhalilo, že niektoré nedostatky tu už boli od začiatku. Ukázalo sa totiž, že niektoré práce neboli urobené dostatočne kvalitne už v čase výstavby štadióna," povedal Nesrovnal. Na jednom zo zariadení napríklad objavili koróziu. Nedostatky, ktoré sa pri opravách našli, budú podľa primátora podliehať technickým expertízam. Primátor si počká na ich vyhodnotenie, a potom bude zvažovať ďalšie kroky.

Ďalšie práce na štadióne sa týkajú zvýšenia kvality služieb návštevníkom či hokejovým tímom. Zahrnuté sú tu napríklad turnikety, bezpečnostné systémy, sociálne zariadenia, šatne či protipožiarne ochranné zariadenia. "Venovali sme sa hľadisku a údržbe sedadiel. Zásuvné tribúny prešli generálkou, maľujeme priestory, do poriadku dávame sociálne zariadenia a šatne. Prvoradé je pre nás, aby fungoval systém chladenia a ľad bol v čo najlepšej kvalite. Kvalitné musí byť aj vetranie a klimatizácia," priblížil Vojtko. Údržba štadióna sa robí podľa jeho slov každoročne, ale tento rok je vo väčšom rozsahu, aby bol štadión na majstrovstvá sveta čo najlepšie pripravený.

Do Zimného štadióna Ondreja Nepelu musí zainvestovať aj Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH), a to sumou 500.000 eur. Určené sú na výmenu mantinelov a skiel, podlahových gúm, dobudovania kabeláže pre internet a wifi či na dodávku rozvádzača powerlock. Zaplatiť musí okrem toho aj náklady na prevádzku arény počas šampionátu, ktoré majú byť v sume okolo 300.000 eur. Zväz však s prácami ešte nezačal. Čaká, kým mu peniaze uvoľní vláda. Malo by sa tak stať do konca októbra.

Vojtko skonštatoval, že celková investícia do štadióna presiahne sumu dva milióny eur. "Vlani sme investovali do prípravy zimného štadióna 700.000 eur. Tento rok máme v pláne investovať 1.100.000 eur. Plus 500.000 eur má prísť zo SZĽH," vysvetlil.

Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji budú Bratislava a Košice hostiť od 10. do 26. mája 2019.