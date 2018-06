TASR

Dnes o 07:42 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní D. Ulissi vyhral 5. etapu vo Švajčiarsku, P. Sagan šetril energiu

Pelotón čakala v stredu trať s tromi náročnými horskými prémiami.

Taliansky cyklista Diego Ulissi oslavuje v cieli víťazstvo 5. etapy cyklistických pretekov Okolo Švajčiarska na trati dlhej 155 km z Gstaadu do Leukerbadu v meste Leukerbad 13. júna 2018. — Foto: TASR/AP

Leukerbad 13. júna (TASR) - Taliansky cyklista Diego Ulissi triumfoval v stredajšej 5. etape pretekov Okolo Švajčiarska. Jazdec stajne SAE Team Emirates sa presadil v záverečnom špurte do kopca a 155 km dlhú trať z Gstaadu do Leukerbadu zvládol časom 3:37:31 h. Na druhej priečke skončil Španiel Enric Mas z Quick-Step Floors, tretí finišoval Holanďan Tom-Jelte Slagter z Dimension Data. Na čelo celkového poradia sa dostal Austrálčan Richie Porte z BMC s náskokom 20 s na Holanďana Wilca Keldermana zo Sunwebu.

"Toto víťazstvo pre mňa znamená veľmi veľa, Tour de Suisse sú veľmi významné preteky. Po Gire som mal dobrú formu a vedel som, že tu sú etapy vhodné pre mňa. Dnes to bola jedna z nich a som naozaj nesmierne šťastný, že som ju vyhral," povedal pre cyclingnews.com dvadsaťosemročný Ulissi.

Bratia Juraj a Peter Saganovci skončili na 100. respektíve 112. mieste s rovnakým mankom na víťaza 24:19 minút. V celkovom poradí figuruje Peter Sagan na 71. mieste so stratou 24:32 min, Juraj je na 137. pozícii (49:19 min). Peter Sagan si udržal dres lídra bodovacej súťaže. "Piata etapa Tour de Suisse bola určená vrchárom, tak som podľa plánu pomáhal tímu a v závere šetril energiu na ďalšie dni," napísal na svojom facebookovom konte.

Pelotón čakala v stredu trať s tromi náročnými horskými prémiami. Už po približne 15 km prišiel Col du Pillon (1. kategória, 1546, 6,8 km, 5,2%), po dlhej rovinatej pasáži nasledoval výstup do Montana Village (najvyššia kat., 1208, 13,5 km, 5,8%) a potom cieľové stúpanie do Leukerbadu (1. kat., 1385, 14,6 km, 4,6%).

Už od úvodu sa snažilo dostať do úniku množstvo jazdcov, skúšali to jednotlivci i skupinky, ale neúspešne. Nič sa nezmenilo ani po prvej horskej prémii na Col du Pillon, pelotón udával vysoké tempo a na jeho čele si situáciu kontrolovali jazdci lídra celkového poradia Stefana Künga z BMC. Po takmer 70 km sa na čele utvorila skupina šiestich jazdcov, ktorá si postupne vytvorila trojminútový náskok. Boli v nej Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Daniel Oss (Bora-Hansgrohe), Jakobs Smit (Kaťuša-Alpecin), Lawrence Warbasse (Aqua Blue Sport), Paul Ourselin (Direct Energie) a Silvan Dillier (BMC).

Trojminútový náskok im vydržal aj na úpätí Montana Village. Na stúpaní zaútočil vpredu Warbasse, ktorý vyhral aj prémiu. Za ním išli prenasledovatelia, ale tých postupne hltal pelotón. Vydržal z nich len Francúz Lilian Calmejane (Direct Energie), ktorý sa zakrátko dostal na čelo a išiel v úniku sám. Sedem kilometrov pred koncom skončil aj jeho pokus. To už dlhšie v hlavnej skupine nefiguroval Peter Sagan. Na záverečnom stúpaní si to o triumf rozdali vrchári. Viacero z nich sa pokúšalo odtrhnúť, Mikel Landa mal náskok približne 13 sekúnd, ale sólo sa nepodarilo nikomu. V špurte do kopca nakoniec vyhral Ulissi.