TASR

Dnes o 07:42 čítanie na minútu 0 zdieľaní Asistentom trénera Látala v Spartaku Trnava bude Michal Ščasný

Uplynulé tri roky pracoval ako asistent trénera v Senici.

Na ilustračnej snímke kapitán FC Spartak Trnava Lukáš Greššák počas prvého tréningu v letnej príprave pred štartom nového ročníka Fortuna ligy. V Trnave vo štvrtok 11. júna 2018. — Foto: TASR Lukáš Grinaj

Trnava 13. júna (TASR) - Novým asistentom hlavného trénera futbalistov Spartaka Trnava Radoslava Látala bude Michal Ščasný. Informáciu priniesol oficiálny web slovenského majstra.

Tridsaťdeväťročný Ščasný má za sebou zaujímavú hráčsku kariéru. V pozícii obrancu si zahral v Sparte Praha, Žižkove, Westerlo či Pitsiliase. V drese Tatrana Prešov odohral vyše 50 zápasov. Uplynulé tri roky pracoval ako asistent trénera v Senici.

"Na všetko sa teším, najmä nový kolektív, majstrovské mužstvo, štadión i kvalifikáciu Ligy majstrov. Veľa času nebolo, s trénerom sme komunikovali cez telefón. Dnes odchádzame do Jaslovských Bohuníc, kde si rozdelíme naše úlohy. Manželka pracuje v Senici, syn začal chodiť do prvej triedy. Bydlisko nezmením, čaká ma dochádzanie. Je to však len zhruba 35 minút cesty," prezradil pre spartak.sk Ščasný, ktorého otec Zdeněk je športový riaditeľ pražskej Sparty.

"Som rád, že prišiel. Nastali síce menšie komplikácie, keďže bol zmluvne viazaný v Senici, ale nakoniec sa všetko vyriešilo. Boli sme v kontakte dlhšiu dobu. Ide o pracovitého trénera. Mám na neho vynikajúce referencie. Teším sa na spoluprácu," uviedol Látal.

Mužstvo Spartaka sa v Jaslovských Bohuniciach zdrží štyri dni. Sústredenie ukončia "andeli" úvodným prípravným duelom proti Brnu. Hrá sa v sobotu od 13.00 h.