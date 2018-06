Kristína Jurzová

Dnes o 09:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Každý kraj má čo ponúknuť: Tu sú tie najkrajšie cyklotrasy na Slovensku

Lacno, zdravo a pohodlne. Spoznajte najkrajšie kúty Slovenska na bicykli.

Ilustračná snímka — Foto: Pexels

BRATISLAVA 16. júna (Dobré noviny) - Cyklistika začína byť na Slovensku čoraz viac populárnejšia a ľudí na dvojkolesových tátošoch enormne pribúda. A niet sa čo čudovať. Človek nemusí platiť za benzín, čo je šetrné aj k prírode, je v pohybe, čo ocení zas naše telo, no hlavne sa dostane na zaujímavé miesta.

Hoci sa hovorí, že top cyklotrasy sú iba v okolí Bratislavy, nie je to pravda. Ich budovanie sa rozmáha aj inde, a tak môžeme objaviť rôzne zaujímavé kúty našej malej-veľkej krajiny. A vďaka rôznorodosti terénu si na svoje prídu profesionálni športovci, ale aj rekreační cyklisti.

Pozrite sa, ktoré cyklookruhy prinášajú tie najlepšie zážitky na Slovensku.

Bratislavský kraj

Určite sa oplatí absolvovať trasu Pezinok - Pezinská Baba - Veľká Homola. Vychutnáte si pohľad na región obdarený chýrnymi vinicami, prejdete okolo obľúbeného lyžiarskeho strediska, kde to žije aj v lete, až sa dostanete k vyhliadkovej veži Veľká Homola, vďaka ktorej sa vám naskytne pohľad na región nášho hlavného mesta. Tam a naspäť to "potrvá" 30 kilometrov a pripravte sa aj na náročnejší "výšľap".

Trnavský kraj

Rozhodne sa vyberte na cyklotrasu Kátlovce - Dobrá Voda - Brezová pod Bradlom. Táto cesta má okolo 22 kilometrov, no môžete si ju predĺžiť aj jednou zaujímavou zastávkou. V Dechticiach treba odbočiť smerom ku zrúcanine kláštora Katarínka a verte či nie, je to naozaj mystické miesto. Dobrým miestom na oddych, ktorý sa hodí každému cyklistovi, je aj stredoveký hrad Dobrá voda, ktorý postupne opravujú. A na záver vás poteší Štefánikova mohyla v Brezovej pod Bradlom, ktorá ponúka pekný panoramatický výhľad.

Trenčiansky kraj

Topkou je jednoznačne Vážska cyklomagistrála. Jej začiatok je v kúpeľnom mieste Piešťany na chýrnom kolonádovom moste. Odtiaľ treba pokračovať smerom na Beckov, nad ktorým čnie mohutný hrad, a napokon sa môžete zastaviť aj v Trenčíne, kde sa tiež nachádza kamenný strážca. Táto trasa je vhodná aj pre rekreačných cyklistov, pretože hoci má takmer 44 kilometrov, terén je viac-menej rovinatý.

Žilinský kraj

Tento región je už oveľa viac hornatejší. Váš dvojkolesový tátoš by si to však mal nasmerovať do okolia Vlkolínca. Na 27 kilometrovej trase vás čaká krásna príroda, výhľad na Chopok či Ďumbier, no turistickou atrakciou číslo jedna je, samozrejme, predovšetkým skanzen Vlkolínec s ľudovou architektúrou, ktorý je zapísaný v zozname UNESCO.

Nitriansky kraj

Nitra je známa ako "mesto pod Zoborom", takže kto si trúfa, môže si vyšľapať na tento majestátny vrch. A kto nie, nech sa rovno vydá smerom k legendami opradenému Dražovskému kostolíku. Ďalej treba pokračovať na Podhorany, Žirany, Štitáre a naspäť do krajského mesta. Celá trasa meria 35 kilometrov.

Banskobystrický kraj

V tomto kraji by ste určite mali absolvovať predovšetkým Veľký hodrušský okruh, vďaka ktorému prejdete okolie celej Banskej Štiavnice. 40-kilometrová trasa sa začína v Hodruši-Hámre, prejdete cez obec Kopanice a osviežiť sa dá aj v Richňavskom jazere. Neminiete ani Červenú studňu a dostanete sa na najvyšší vrch trasy - Kerling. Napokon sa vrátite do Dolných Hámrov. Za zmienku stojí aj cykloprojekt Bajkom k tajchom.

Prešovský kraj

Vyhľadávaným miestom "bajkerov" je trasa z Bachledky k Osturbianskym jazerám. Úvod je strmší a pripraviť sa treba aj na prírodu poznačenú ťažbou. Na druhej stranej, Tatry uvidíte z úplne iného, netypického pohľadu. Trasa zabieha do Poľska a končí pri spomínaných jazerách, kde sa oplatí hodiť si oddych. Vrátite sa naspäť do Osturne a okolo Malej a Veľkej Frankovej sa dostanete na Malú Poľanu, ktorá tróni nad Bachledovou dolinou. A v tomto momente by ste mali mať na tachometri okolo 36 kilometrov.

Košický kraj

Na "ďalekom" východe vás čaká zaujímavý cyklookruh Rákoš - chata Kopáska - jazero Izra. Dlhý je dovedna 30 kilometrov a náročnosť sa hodnotí ako ľahká, a tak je výlet vhodný aj pre rodiny s deťmi. Pokochať sa môžete pohľadom na Slanský hrad, Východoslovenskú nížinu, po ceste vás prípadne občerstvia okolité studničky a zastaviť sa oplatí aj pri prameni sv. Františka. Dobrou bodkou na záver je jazero Izra, kde hladné žalúdky poteší občerstvenie v bufetoch a unavené kosti zas kúpeľ vo vode.

Netreba však zabúdat, že na Slovensku máme až okolo 9-tisíc kilometrov cyklotrás. Dajte si reda trochu "do tela" a spoznajte za lacný peniaz krásy našej krajiny.