Lopetegui na lavičke Španielska s okamžitou platnosťou skončil

Päťdesiatjedenročný Lopetegui sa iba v utorok dohodol na zmluve s Realom Madrid. Po šampionáte má s novým zamestnávateľom podpísať zmluvu na tri roky.

Julen Lopetegui, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Krasnodar 13. júna (TASR) - Kráľovská španielska futbalová federácia (RFEF) v stredu oznámila, že s reprezentačným trénerom Julenom Lopeteguim s okamžitou platnosťou ukončila zmluvu. Rozhodla sa len dva dni pred úvodným duelom Španielska v B-skupine MS 2018 proti Portugalsku.

Na stredajšej tlačovej konferencii to oznámil prezident RFEF Luis Rubiales. Päťdesiatjedenročný Lopetegui sa iba v utorok dohodol na zmluve s Realom Madrid. Po šampionáte má s novým zamestnávateľom podpísať zmluvu na tri roky.

"Ďakujeme Julenovi za všetko, čo urobil, pretože má veľkú zásluhu na tom, že sme v Rusku. Sme však nútení ho prepustiť. Musíme vyslať jasný signál všetkým zamestnancom španielskej federácie, že existujú nejaké normy, ktorých sa treba držať," povedal Rubiales.

V stredu v Krasnodare, kde sa "La Furia Roja" pripravuje na duel proti úradujúcim majstrom Európy (Soči, piatok 15. júna, 20.00 h SELČ) panovala chaotická situácia. Od utorka avizovanú tlačovú konferenciu niekoľkokrát odložili. To podnietilo španielskych žurnalistov k špekuláciám, že tréner skončí s okamžitou platnosťou. Pred médiá sa mali pôvodne postaviť len Rubiales a Lopetegui, potom sa objavili informácie, že prídu aj reprezentanti Sergio Ramos a Andres Iniesta. Nakoniec sa pred médiá postavil len sám prezident.

Ako na sociálnych sieťach v on-line prenosoch z tlačovky uviedli španielske médiá, trénerovi nepomohli ani hráči, ktorí sa snažili zasiahnuť v jeho prospech. Ani oni nepresvedčili šéfa RFEF, aby s koučom okamžite neukončil zmluvu. Rubiales sa totiž "cítil zradený" nečakanou akciou Realu, ktorý uplatnil výkupnú klauzulu v trénerovej zmluve. "Biely balet" by mal federácii vyplatiť 2 milióny eur.

"Nemôžeme mať zamestnanca, ktorý rokuje s inou stranou o zmluve a my to zistíme len 5 minút pred oznámením. To je neakceptovateľné. Viem, že za toto rozhodnutie budeme kritizovaní, ale naša federácia má nejaké hodnoty. Julenovi Lopeteguiovi želáme to najlepšie, ale nesmieme dovoliť to, čo sa stalo. Ak by sme nekonali, bolo by to nezodpovedné. Cítime, že sme nemali inú možnosť. Hovoril som s hráčmi. Mám prísľub, že urobia pod vedením nového trénera všetko, aby vyhrali majstrovstvá sveta," dodal Rubiales.

Prvý muž federácie odpovedal aj na otázku, kto sa stane nástupcom Lopeteguiho na lavičke majstrov sveta z roku 2010: "Pracujeme na tom. Národného tímu sa to musí dotknúť čo najmenej." Podľa španielskych médií by sa nástupcom mohol stať bývalý reprezentant Fernando Hierro alebo tréner španielskej 21-ky Albert Celades. Tvrdia tiež, že správa o strate trénera zastihla federáciu úplne nepripravenú, pretože ten iba pred 21 dňami predĺžil kontrakt do roku 2020.

Lopetegui v Madride nahradí Francúza Zinedinea Zidanea. Ten skončil po tom, ako v uplynulej sezóne priviedol klub k tretiemu titulu v Lige majstrov za sebou. Lopetegui zasadol na lavičku Španielska pred dvoma rokmi po EURO 2016, keď vystriedal Vicenteho del Bosqueho, a jeho zverenci neprehrali ani v jednom z 20 zápasov. Predtým trénoval FC Porto, juniorské španielske výbery, Rayo Vallecano či B-tím Realu Madrid.