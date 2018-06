TASR

Slovensko kúpi v New Yorku budovy na diplomatické účely

Podľa Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR, ktoré návrh predložilo, budú nové priestory výhodnou investíciou.

New York, ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Bratislava 13. júna (TASR) - Vláda dala v stredu súhlas na začatie obstarávania nehnuteľností, v ktorých majú sídliť Stála misia SR pri OSN a Generálny konzulát (GK) SR v New Yorku. Tie v súčasnosti pôsobia v spoločnom prenájme, ktorý však nespĺňa všetky ich požiadavky. Ceny vhodných nehnuteľností sa pohybujú okolo 20 miliónov dolárov pre GK a 17 miliónov dolárov pre stálu misiu.

Podľa Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR, ktoré návrh predložilo, budú nové priestory výhodnou investíciou. Výrazne tiež znížia každoročné výdavky na prenájom, ktoré v súčasnosti dosahujú výšku približne 1 milión dolárov.

"Najvýraznejšie zmeny očakávame v oblasti reprezentácie SR a vzťahu ku krajanom žijúcim v USA. Vytvorila by sa materiálna základňa pre spoločenské podujatia malého a stredného rozsahu, ktorú sme si doteraz ad hoc prenajímali na rôznych miestach New Yorku," uvádza MZVaEZ, podľa ktorého by sa tým zvýšila stála prítomnosť Slovenska v New Yorku.