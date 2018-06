TASR

Dnes o 11:25 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Prieskum: Najmä veľké podniky v SR plánujú prijímať nových zamestnancov

Zvyšovanie počtu pracovníkov plánujú firmy vo všetkých odvetviach, najviac však v poľnohospodárstve, poľovníctve, lesníctve a rybolove.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP Photo

Bratislava 13. júna (TASR) – Zamestnávatelia na Slovensku hlásia aj na tretí štvrťrok 2018 pozitívne náborové plány. Nárast počtu pracovných síl očakáva 17 % firiem, pričom prijímať zamestnancov plánujú najmä veľké podniky. Z hľadiska odvetví je najoptimistickejšie poľnohospodárstvo, poľovníctvo, lesníctvo a rybolov. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu ManpowerGroup Index trhu práce, ktorý spoločnosť zverejnila v stredu.

Čistý index trhu práce na Slovensku vykazuje hodnotu +14 %, po vykonaní sezónneho očistenia dát je hodnota indexu +11 %. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom aj s rovnakým obdobím minulého roka ide o nárast o dva percentuálne body (p. b.). "Takmer jeden z troch opýtaných zamestnávateľov vo veľkých podnikoch plánuje zvýšiť počet zamestnancov a niekoľko nových investičných projektoch plánuje v slovenských mestách vytvoriť tisíce pracovných miest, hlavne v automobilovom priemysle a logistike," priblížila generálna riaditeľka ManpowerGroup Slovenská republika Zuzana Rumiz.

Podľa nej je však stále väčšou výzvou nájdenie vhodných kandidátov na obsadenie pracovných miest, čo vedie k rastu miezd a silnejúcej potrebe investovania do preškoľovania a rozvoja zamestnancov. "Zároveň zamestnávatelia robia nábor v zahraničí, a to na kvalifikované aj nekvalifikované pracovné pozície a kladú veľký dôraz na personálny marketing a investície do budovania značky zamestnávateľa," dodala.

Na základe veľkosti podnikov sú najpozitívnejšie naladené veľké firmy s viac ako 250 zamestnancami, pri ktorých index dosahuje +26 %. Stredné podniky očakávajú stabilné náborové prostredie s indexom +13 % a rovnako aj malé podniky, ktoré hlásia index +12 %. Najopatrnejšie v prijímaní nových pracovníkov +6 % sú mikropodniky s menej ako desiatimi zamestnancami.

Zvyšovanie počtu pracovníkov plánujú firmy vo všetkých odvetviach, najviac však v poľnohospodárstve, poľovníctve, lesníctve a rybolove, kde index predstavuje +27 %. Nasleduje odvetvie financií, poistenia, nehnuteľností a ďalších služieb podnikom s indexom +20 %. Pozitívne náborové plány má aj veľkoobchod a maloobchod (+17 %) a spracovateľský priemysel (+15 %). Výrazný nárast o 14 p. b. hlási odvetvie výroby a rozvodu elektriny, plynu a vody. Najnižší index +6 % je v štátnej správe, zdravotníctve, vzdelávaní a kultúre.

Podľa regiónov Slovenska sú najoptimistickejší zamestnávatelia v Bratislave, kde má čistý index trhu práce hodnotu +18 % a na západnom Slovensku s indexom +16 %. Priaznivé prostredie pre prijímanie nových zamestnancov hlási aj stredné a východné Slovensko (+10 %). "Stredné a východné Slovensko má hendikep v podobe dopravnej dostupnosti na západné trhy," skonštatoval marketingový manažér spoločnosti Jiří Halbrštát.

Vzorka, na ktorej sa prieskum náborových plánov v SR vykonával, predstavovala 751 zamestnávateľov.