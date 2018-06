Kristína Jurzová

Nápad, ktorý zmení svet: Slovenskí študenti vyrábajú rozložiteľné poháriky, z ktorých po odhodení vyrastie rastlinka

Ich nápad môže zmeniť k lepšiemu nielen Slovensko, ale celý svet. Jednorazové kelímky pretvárajú tak, že neškodia prírode. A dokonca si ich môžete zasadiť aj doma a tešiť sa na užitočnú bylinku.

Tím študentov z Ekoverde vyrába kelímky, z ktorých vyrastie rastlinka. — Foto: archív Ekoverde

PARTIZÁNSKE 12. júna (Dobré noviny/TASR) – Predstavte si, keby z každého pohárika na festivale vyrástla rastlinka. Všetko by bolo oveľa zelenšie a krajšie. Nie, nie je to hudba budúcnosti ani žiadna utópia, pretože ono to naozaj funguje. A to všetko vďaka skvelému nápadu ôsmich mladých Slovákov z firmy Ekoverde, vďaka ktorým sa svet môže zmeniť na lepšie miesto.

Poznáte to, je ráno, idete do práce či do školy a po ceste si v automate naťukáte kávu. Vypadne vám kelímok, obsah ktorého rýchlo vypijete a bez výčitiek ho zahodíte. V lepšom prípade do koša, v horšom na zem. A tam sa náš kontakt s ním končí, pretože my sme sa dobili kofeínom a ideme si ďalej. Robia to tak ľudia nielen na Slovensku, ale na celom svete. No iba málokto sa zamýšľa nad tým, čo sa vlastne s tou hromadou jednorazových plastových pohárikov deje potom.

Môžu zmeniť svet

Jedného dňa kráčala zo školy aj Majka a na okraji chodníka pri autobusovej stanici v Partizánskom videla množstvo poodhadzovaného odpadu, najmä umelé kelímky. A tak si položila otázku: "Čo keby každý kelímok nahradila ďalšia rastlina?" S týmto skvelým nápadom sa podelila aj so svojimi spolužiakmi a tých táto myšlienka doslova nadchla.

Takáto rastlinka vám vyrastie z kelímku od Ekoverde. Foto: archív Ekoverde

"Väčšina z nás si to neuvedomuje, ale vytvárame neskutočne veľké množstvo odpadu a nie je nám to ľahostajné, keďže Zem je náš domov, a na tomto svete raz budú žiť aj generácie, ktoré po sebe zanecháme. Nedokázali sme sa pozerať, ako ľudia pri kúpe kávy či čaju z automatu narábajú s kelímkami, ktoré sú porozhadzované po chodníkoch a parkoch, a tak sme vymysleli niečo nové a prospešné nielen pre občanov Partizánskeho, ale aj občanov celého kraja či Slovenska. Všetko nám to do seba priamo zapadalo a už sme sa len snažili prísť na to, ako takýto kelímok vytvoriť," hovorí prezidentka firmy Majka s tým, že sa inšpirovali podobným start-upom z Kalifornie.

Prírode neškodí

Ich myšlienka sa všetkým zapáčila a boli na ňu naozaj zvedaví: "Zvedaví na to, ako ju dokážeme zrealizovať a ako sa popasujeme s nástrahami a výzvami, ktoré čas priniesol. (...) Všetci sme sa zapájali do tvorby prototypu a najlepšiu možnosť vytvoril Palino."

Tím Ekoverede v plnom nasadení. Foto: archív Ekoverde

V praxi to vyzerá tak, že jednorazové, kompletne kompostovateľné ekologické "coffee to go" kelímky - ktoré sa vyrábajú z celulózy a s vrstvou PLA plastu - študenti pretvárajú na kelímky, z ktorých vyrastie rastlina. Do spodnej časti "vkladáme organické semienka rôznych druhov rastlín, spoločne so substrátom pre ich lepší rast," vysvetľuje Majka proces výroby.

Foto: archív Ekoverde

Z Ekoverde téglika vám potom môžu vyrásť semienka rôznych rastlín a bylín, ako je napríklad rukola siata, pažitka pravá, šalvia lekárska, žerucha, tymián, valeriánka, bazalka, mäta a podobne. "Radi sa prispôsobujeme požiadavkám našich zákazníkov, príležitostiam a taktiež sa prispôsobujeme aj ročnému obdobiu," hovorí jedna z autoriek projektu. Pohárik sa potom vie do mesiaca rozložiť v pôde na humus a biomasu, čím neškodí prírode.

Môžete si ich zasadiť doma

Vedľajšou činnosťou firmy je aj výroba nápojov pre zákazníkov, ktorý "ich môžu spokojne vypiť v našich Ekoverde kelímkoch a následne ich hodiť do „Ekoverde“ koša, ktorý je pre naše kelímky určený. Kelímky z košov budú odvezené na rôzne miesta, kde sa približne do dvoch mesiacov rozložia - záleží od kvality pôdy a jej podmienok - a vyrastú z nich rastliny. Kelímky si môžu taktiež zasadiť doma."

Stánok Ekoverde sa stal v Partizánskom hitom. Foto: archív Ekoverde

Nápoje predávajú žiaci najmä vo svojej škole. No príležitosť dostali aj vlani počas akcie v Partizánskom, kde mali na námestí svoj stánok Ekoverde s čerstvými nápojmi. "Dostali sme však veľké množstvo podpory od našich rodín, samotnej organinzácie JA Slovensko, školy, médií, verejnosti i pána primátora mesta Partizánske Jozefa Božika. (...) Najviac zo všetkých reakcií sa nám páčili najmä tie, ktoré už len z milo prekvapeného výrazu tváre vraveli: Čo? A to je ako možné?," prezradila s úsmevom Majka pre Dobré noviny. Projekt však v praxi môžete vidieť aj v niektorých baroch, reštauráciách a firmách v Partizánskom, ale i v Bratislave.

Foto: archív Ekoverde

Ich nápad zaujal

Ich celoročné úsilie napokon vyvrcholilo na Junior Achievement (JA) Veľtrhu podnikateľských talentov v Bratislave, kde JA Firma Ekoverde získala 1. miesto v kategórii Marketingová prezentácia a 2. miesto v kategórii Úžitkový produkt. Porota posudzovala podnikateľský nápad, jeho rozvoj a realizáciu v rámci študentskej firmy, berúc do úvahy aj potenciál uplatnenia na trhu. Dôraz sa kládol na originalitu, konkurencieschopnosť a inováciu na trhu.

Zelený nápad Ekoverde na na JA Veľtrhu podnikateľských talentov v Bratislave zabodoval. Foto: archív Ekoverde

"Ocenené boli študentské firmy s reálnym produktom, ktorý je praktický a využiteľný v bežnom živote. Preto sa veľmi tešíme, že sme dokázali vytvoriť produkt, ktorý presvedčil nielen porotu o tom, že patrí k tým najlepším. Každé kritérium je a bolo pre nás veľmi dôležité a počas tohto náročného roka sme prišli na to, v čom sme naozaj dobrí a čo treba zlepšiť v bližšej i ďalekej budúcnosti. Okrem toho sme, samozrejme, nadobudli mnoho ekonomických, podnikateľských či komunikačných zručností, ktoré budeme môcť v živote využiť. Za tieto skúsenosti vďačíme práve už spomínanej skvelej neziskovke JA Slovensko," hovorí za celý tím Ekoverde Majka.

Foto: archív Ekoverde

Ich záujem o ekológiu však nie je iba súčasťou výučby, ale o životné prostredie sa zuajímajú aj v súkromí. "Napríklad sme miesto umelých kelímkov začali používať tie naše, Ekoverde, viacerí máme už dlhé roky doma prírodné kompostéry, triedime odpad, používame ekologické materiály a podobne. Zapájame sa do projektov na Deň Zeme či Deň vody," vyrátava ich aktivity Majka.

Prežije projekt?

Blíži sa však leto, prázdniny, a tak sa Dobré noviny pýtali aj na to, ako to bude s projektom Ekoverde pokračovať po škole. "Tejto otázke sa plánujeme venovať v najbližších týždňoch, keďže teraz sme všetci trocha rozlietaní a vykonávame odbornú prax. Už teraz však vieme povedať, že určite chceme pokračovať touto cestou i naďalej. Nevieme však, ako to bude z hľadiska financií a priestorov na výrobu, keďže tie nám boli poskytnuté školou na hodinách Aplikovanej ekonómie. Taktiež nás čakajú maturity, ktoré nám zaberú kopec času, preto by sa nám určite zišla pomoc pri výrobe, keďže je trochu časovo náročná," vysvetľuje Majka s tým, že všetko to nateraz závisí od podmienok a možností, ktoré prinesie čas.

Fotka s Adelou Vinczeovou vznikla počas jej talkshow, ktorú usporadúval dámsky klub Fešanda v Partizánskom a Mestské 3D Kino v Partizánskom. Foto: archív Ekoverde

"Viacerí sa chystáme na brigády, no popri práci chceme aj cestovať, dovolenkovať a iba tak oddychovať pri vode. Uvidíme čo príde, možno podnikneme aj nejaký ten spoločný výlet napríklad na Liptov, keďže sme taká akčnejšia skupinka. Chceme však odkázať mladým, aby sa nebáli svojich snov a nápadov a realizovali ich. Jedine takto môžeme spraviť náš svet lepším," uzatvára s úsmevom Majka.