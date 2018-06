TASR

Projekt na podporu folklóru pokračuje muzikálom Kubo

Hlavnú postavu muzikálu, Kuba, stvárňuje Peter Brajerčík, ktorý povedal, že sa na predstavenie vo Vysokých Tatrách veľmi teší.

Vysoké Tatry 12. júna (TASR) – Do Vysokých Tatier sa v lete po roku opäť vráti folklór s profesionálnymi tanečníkmi i hercami. Po vlaňajšom úspešnom vystúpení „Lúčnica v Tatrách" tento raz projekt na podporu a propagáciu slovenského folklóru v lete pokračuje predstavením „Kubo v Tatrách".

„Film Kubo je jedna zo slovenských filmových a divadelných klasík, plná čarovných momentov, ktoré postupom času zľudoveli a prenášajú sa z generácie na generáciu. Vďaka jeho folklórnemu pôvodu sme sa rozhodli priniesť tento tradičný muzikál do srdca Vysokých Tatier na Štrbské Pleso. Stane sa tak 4. augusta v prírodnom areáli pod skokanskými mostíkmi na Štrbskom Plese," uviedla producentka muzikálu Gabriela Urbanová.

Vo Vysokých Tatrách predstavia nové česko-slovenské muzikálové spracovanie divadelnej hry Jozefa Hollého, ktoré je oslavou slovenského folklóru a zároveň vzdáva hold Jozefovi Kronerovi. Má za sebou už desať predstavení. Režisérom spracovania je Iva Blahút, o hudbu a originálne piesne sa spoločne postarali Sima Martausová a Peter Uličný, šéfom choreografie je Martin Urban.

Hlavnú postavu muzikálu, Kuba, stvárňuje Peter Brajerčík, ktorý povedal, že sa na predstavenie vo Vysokých Tatrách veľmi teší. „Pre mňa to bude životný zážitok, lebo sa mi nikdy nepošťastilo hrať v takomto prostredí, bude tu určite veľmi veľa ľudí, takže je to aj veľká zodpovednosť. Dúfam, že to celé vyjde," konštatoval Brajerčík, ktorého teší spolupráca v muzikálovom kolektíve a zároveň dodal, že postava Kuba sa mu veľmi dobre hrá.

Okrem neho sa divákom predstaví aj Janko Jackuliak, Adelka Mojžišová, Silvia Holečková, či Milan Bahúl, Marta Potančoková, Judit Hansman, Tomáš Palonder a ďalší. Súčasťou programu sú ako aj vlani sólisti Lúčnice Anička a Michal Dudášovci. „Keď sme tu boli s Lúčnicou minulý rok, sme si povedali, že to už asi ťažko znova zažijeme a osud to chcel tak, že tu budeme znova. Veľmi sa na to tešíme, samozrejme s rešpektom," uviedol Michal Dudáš. Toto vystúpenie bude pre oboch sólistov niečím novým, keďže ide o muzikál s fúziou moderného tanca a folklóru. „Je to predsa niečo iné, pevne verím, že sa to bude divákom páčiť rovnako, ako minulý rok Lúčnica," dodala Dudášová. Spoločne chodia do Vysokých i Nízkych Tatier veľmi často.

"Špeciálne pre hostí v Tatrách sme si pripravili aj dva nové songy a tanečná zložka bude obohatená o dva ďalšie tanečné páry," zdôraznila producentka. Na Štrbskom Plese chystajú aj sprievodné akcie ako napr. spievanie okolo Štrbského plesa s folklórnymi skupinami a súbormi z regiónu, ako aj vystúpenia detských folklórnych súborov. Folklórnu fashion show zároveň v areáli pod skokanskými mostíkmi predstaví Adriena Adamíkova, ktorá je zároveň autorkou kostýmov muzikálu. "Budeme mať viacero vystúpení pod holým nebom, v lete napr. v Trnave v amfiteátri a na budúci rok sa chystáme aj na niekoľko festivalov," uzatvára Urbanová.