Skupina Peter Bič Project predstavuje nový singel a klip

Na snímke hudobná skupina Peter Bič Project. — Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 12. júna (TASR) – Známa košická kapela Peter Bič Project, ktorej minuloročný singel Skúšame sa nájsť zožal mimoriadny úspech, stavila opäť na slovenčinu a prichádza s ďalšou novinkou Nedívaj sa tak.

Skupina Peter Bič Project patrí medzi populárne slovenské kapely, ktorých tvorbu fanúšikovia dobre poznajú. Ich ostatné single Where did you go a Skúšame sa nájsť si získali veľkú obľubu a dlho sa držali na popredných priečkach rádiových hitparád. Ich predchádzajúca hudobná tvorba bola takmer výhradne v anglickom jazyku. Kapela sa však rozhodla, že je čas na zmenu. Nedívaj sa tak je ich druhou pesničkou v súčasnom zložení, ktorú vydávajú v rodnom jazyku. Motívom skladby Nedívaj sa tak z pera Vlada Krausza je aj tentokrát láska. Hudbu k piesni zložil Peter Bič.

„V prvom rade sa veľmi tešíme, že opäť prichádzame so slovenskou piesňou. Uvedomili sme si, že Slovákom je hudba v ich rodnom jazyku oveľa bližšia. Skladba Nedívaj sa tak je o najkrajšom stave v láske medzi dvoma ľuďmi a tým je začiatok vzťahu. Úvodné stretnutia, keď sa rodí láska a vy sa tomu nedokážete ubrániť, je chémia najsilnejšia a mení ľudí na nepoznanie," uviedol pre TASR Peter Bič.

Romantickú pieseň obrazovo dotvára autentický videoklip, ktorý sa nakrúcal najmä v košickom kine Úsmev. Práve kino sa veľmi často stáva miestom prvých stretnutí. Námet videa, scenár aj nakrúcanie realizoval tím ľudí z Woont na čele s Jánom Varcholom. Po spokojnosti s klipom ku skladbe Skúšame sa nájsť boli aj tentokrát jasnou voľbou.

Skupina Peter Bič Project vydala v novembri minulého roka v poradí tretí album Dream. Jej členovia napriek tomu trávia veľa času v štúdiu, kde nahrávajú ďalšie skladby.

„V lete máme veľa vystúpení na festivaloch a iných akciách, na ktoré sa už veľmi tešíme. Okrem toho budeme zavretí aj v štúdiu, kde budeme pracovať na nových piesňach. Určite si však nájdeme priestor aj na oddych. Ja ešte spolupracujem aj na albume Buranowskeho ako producent. Chceli by sme, aby mu vyšiel do konca roka, takže toto leto sa rozhodne nudiť nebudem," dodal líder kapely.