TASR

Dnes o 08:12 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Slovenskí reprezentanti do 18 rokov remizovali s Bieloruskom 1:1

Výsledok trénera Mareka Bažíka mrzel.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Senec 12. júna (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 18 rokov remizovali v utorňajšom prípravnom zápase v NTC Senec s bieloruskými rovesníkmi 1:1.

Slovensko - Bielorusko 1:1 (0:1) Góly: 85. Kmeť - 35. Laurys, ŽK: Viahera, Miakiš. Rozhodovali: Chromý – Mókoš, Jankovič (všetci SR), 100 divákov. SR: Krajčírik – Suľa (90. Machara), Pišoja, Holub, Vojtko (46. Párkaň – Mader – Kmeť, Kadák, Gono (76. Potoma), Slebodník (66. Haramia, 76. Kučera) – Čerňanský (66. Martišiak) Bielorusko: Kliaščuk – Hlinski, Lauryk, Viahera, Chalimončyk (66. Muzyčenka) - Sakuta (76. Auramenka), Miakiš (77. Ivanou), Nemirko – Piatrenka (56. Maciaš), Vasilevič (66. Hruzeuski), Horbach (66. Selizneu)

Povedali po zápase

Marek Bažík, tréner SR: "Výsledok ma mrzí, mali sme vyhrať. Iste, v prvom polčase sme mali hluchú 15-minútovku, ale až na ten gól si súper nevypracoval nič. Škoda, že sme inkasovali po štandardke, je to bolesť tohto ročníka, musíme si na to dať opakovane pozor. Ale teší ma najmä druhý polčas, chlapci ukázali veľa charakteru. Obraz hry by bol iný, ak by sme sa do vedenia dostali my, celkovo však musím vysloviť tímu pochvalu za prístup, za vôľu, za plnenie náročného spôsobu hry, ktorý stál veľa síl."