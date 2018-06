TASR

Dnes o 08:08 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní V predprograme Zlatej tretry skončila Hrašnová siedma

Hlavný program Zlatej tretry sa začína v stredu o 17.30 a potrvá do 21.05.

Na snímke kladivárka Martina Hrašnová. — Foto: TASR/Dano Veselský

Ostrava 12. júna (TASR) - Víťazstvom poľskej kladivárky Anity Wlodarczykovej sezónnym výkonom 76,43 sa skončila úvodná disciplína populárnej Zlatej tretry v Ostrave - Vítkoviciach, slovenská rekordérka Martina Hrašnová obsadila 7. miesto so 70,81.

Už 57. ročník otvorili v predprograme o deň skôr na vedľajšom Mestskom štadióne kladivárky a diskári. Svetová rekrodérka Poľka Wlodarczyková, viacnásobná olympijská víťazka i majsterka sveta, sľúbila organizátorom vo svojom 10-tom štarte na ZT útok na 80 m hranicu a priblížila sa k nej na 3,17 m. Očakával sa hlavne jej súboj so sezónnou tabuľkovou jednotkou Američankou Gwen Berryovou a prognóza sa potvrdila, aj keď až v záverečnej 6. sérii so 74,21 Američanky. Kladivo roztáčala aj slovenská rekordérka Martina Hrašnová, ktorá vstúpila nedávno do sezóny na banskobystrických Štiavničkách počas 2. kola ligy výkonom 73,25. V Ostrave sa zišla skvelá konkurencia a Hrašnová so sériou 70,81 - x - x - 66,74 - 67,53 - 69,15 a najdlhším pokusom 70,81 hneď v prvej sérii obsadila 7. miesto.

V stredu sa naplnený štadión s 15-tisíc divákmi teší na 14 disciplín, v ktorých sa predstavia 11 majstri sveta v Londýne a dovedna sedem aktuálnych tabuľkových lídrov. Do Ostravy zavítali aj legendy diaľkari Mike Powell, Robert Emmijan, na Mestskom štadióne sa rozlúčia s kariérou diskár Robert Harting a šprintér Kim Collins a podujatie podporí prítomnosťou aj prezident IAAF Sebastian Coe.

Za magnety mítingu sa považujú na stovke súboj Gatlina s Prescodom a Rodgersom, na štvrtke sa predstaví Haroun, Taylor i domáci Maslák, na 110 m prek. Ortega v súboji s Pozzim a ďalším Čechom Svobodom.

Na 3000 m sa rýchly čas očakáva od Etiópčana Baregu, vo výške sa stretnú Baršim a Lysenko, v žrdi roztlieska hľadisko Kendricks. Rekord mítingu by mohol pokoriť v diaľke Manyonga a Echevaría, ktorý v Štokholme skočil s vetrom 883 cm, v guli s najväčšou pravdepodobnosťou vyniknú Walsh s Crouserom a veľký výkon môže dosiahnuť aj domáci Staněk. Kráľovská česká disciplína hod oštepom bude v znamení súboja Čechov a All starts tímom sveta, na čele s Röhlerom a Vetterom.

V ženských disciplínach sa za magnet považuje Schippersová na dvojstovke, na 800 m Genzebe Dibabová, na 1500 Afričanky a Nemka Klosterhalfenová, v stípli Keňanka Norah Jerutová.

