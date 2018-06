TASR

Dnes o 08:07 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní V súťaži Múzeum roka uspeli Košice, Galériu roka 2017 má Nitra

Slávnostné oceňovanie inštitúcií a jednotlivcov sa konalo v utorok v Dvorane ministerstva kultúry v Bratislave.

Z odovzdávania cien Múzeum roka 2017, Galéria roka 2017 a Ceny Andreja Kmeťa v priestoroch Dvorany ministerstva kultúry SR 12. júna 2018 v Bratislave. — Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 12. júna (TASR) – Východoslovenské múzeum v Košiciach získalo titul najlepšie múzeum na Slovensku za rok 2017. Najlepšou galériou sa stala Nitrianska galéria. Slávnostné oceňovanie inštitúcií a jednotlivcov sa konalo v utorok v Dvorane ministerstva kultúry v Bratislave. Cenu Andrea Kmeťa získali dramaturg Vladimír Kyseľ, výtvarná teoretička Ľuba Belohradská, kurátorka Katarína Bajcurová, riaditeľ Múzea vo Svätom Antone Marián Číž a historik Ján Novák. Slovenskému etnografovi Jánovi Olejníkovi bola udelená cena in memoriam.

"Udeľovanie týchto ocenení spája osobnosť zakladateľa modernej slovenskej muzeológie a nestora slovenského múzejníctva Andreja Kmeťa, 110. výročie jeho úmrtia sme si pripomenuli práve v tomto roku," uviedla v príhovore ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková, ktorá titul najlepšieho múzea a galérie Slovenska za rok 2017 udeľuje za výnimočné výsledky a komplexný profesionálny prístup pri realizácii činností v múzeu a galérii, ich propagáciu i záujem verejnosti o podujatia. "Múzeá a galérie si za svoju činnosť zaslúžia pozornosť nie iba odbornej, ale aj širokej verejnosti," podčiarkla.

V kategórii Múzeum roka sa z niekoľko desiatok nominovaných stalo víťazom Východoslovenské múzeum v Košiciach za obnovenie tabuľových malieb krídel oltára sv. Petra a sv. Pavla, ktoré sú pokračovaním rozsiahleho a náročného reštaurovania celého oltára. Odbornú porotu zaujala aj výstava "Leopold Horowitz. 1838-1917. Stratený nájdený", ktorú múzeum realizovalo v spolupráci so Slovenskou národnou galériou k 100. výročiu úmrtia umelca. "Každý rok podávame projekt. Naše múzeum malo to šťastie, že keď sa 'dobovým veriacim' koncom 19. storočia sa začala nepáčiť baroková gotika, my sme už boli a mali to kde dávať. U nás sú unikáty, ktorým sa chodí klaňať celá Európa," uviedol pre TASR Robert Pollák, riaditeľ oceneného múzea, ktoré bolo založené ako Hornouhorské múzeum v roku 1872.

Víťazom 15. ročníka súťaže Galéria roka sa stala Nitrianska galéria Nitra, ktorá v roku 2017 posilnila reprezentatívnosť kolekcie umenia 20. storočia o diela starších autorov, mladších laureátov a finalistov významných domácich a medzinárodných ocenení. Porotu zaujal najmä projekt "Príbehy (o) smrti". Výstava bola osobnou spoveďou Ľudmily Kasaj Poláčkovej o rôznych podobách smrti, jej pripomienkach a následkoch. Vysoké hodnotenie si galéria odniesla aj za Cyklus komorných koncertov. "Sídlime v župnom dome v Nitre, ktorý disponuje úžasnou secesnou koncertnou sálou. Tú sa podarilo zrekonštruovať pred desiatimi rokmi a podarilo sa nám presvedčiť zriaďovateľa, aby sa kúpilo kvalitné koncertné krídlo, pretože po akustickej stránke má táto koncertná sála podľa odborníkov druhú najväčšiu kvalitu po Redute v Bratislave," priblížila projekt pre TASR riaditeľka ocenenej galérie Renáta Niczová. "Dalo nám to spätnú väzbu, že to čo robíme s kolegami, má zmysel, že to robíme dobre, a že dramaturgia a ciele, ktoré si dávame každoročne, majú váhu i z odborného a profesionálneho hľadiska," komentovala rozhodnutie poroty.

Cena Andreja Kmeťa je osobitným ocenením za rozvoj, ochranu a záchranu kultúrneho dedičstva, za vedecké práce pomáhajúce odbornému rastu múzejníctva a galeristiky, etnografie a folkloristiky a za dlhoročnú odbornú prácu. Za celoživotný prínos v oblasti dokumentácie a prezentácie tradičnej ľudovej kultúry Spiša patrí toto ocenenie in memoriam pedagógovi, etnografovi a múzejníkovi Jánovi Olejníkovi. Vladimír Kyseľ, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov folklórneho hnutia na Slovensku, si cenu prevzal "za ochranu, dokumentáciu, sprístupňovanie a popularizáciu tradičnej ľudovej kultúry", výtvarná teoretička, kurátorka výstav a pedagogička Ľuba Belohradská "za prezentáciu výtvarného umenia v oblasti sochárstva", kurátorka zbierky moderného a súčasného umeniam, autorka početných knižných monografií Katarína Bajcurová "za vedecké spracovávanie a sprístupňovanie výtvarného umenia". Laureátom sa stal aj dlhoročný riaditeľ Múzea vo Svätom Antone Marian Číž "za rozvoj múzejníctva s dôrazom na poľovníctvo a jeho históriu" a "za ochranu, dokumentáciu, sprístupňovanie a popularizáciu histórie baníctva a dejín Banskej Štiavnice" získal ocenenie Ján Novák, pod ktorého vedením sa Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici už v prvej polovici 70. rokov stalo najvýznamnejším banským múzeom v Európe.

"Práve múzejníci a galeristi sú ľudia, ktorí nenápadne, pretože nevieme o nich, málo sa o nich píše, veľmi nenápadne skladajú svojou drobnou mravčou prácou veľkú mozaiku slovenskej kultúry, takže si tieto ceny určite zaslúžia," povedala pre TASR Laššáková. Ministerka kultúry vyjadrila presvedčenie, že snaha prinášať do činností múzeí a galérií kvalitu, nápaditosť, kreativitu a príťažlivosť bude pokračovať aj v 16. ročníku súťaže. Ďalej pripomenula 1. ročník súťaže Knižnica roka, ktorý odštartoval v máji. "Titulom sa takto budú môcť o rok hrdiť verejné knižnice v dvoch kategóriách - regionálna knižnica a obecná/mestská knižnica," dodala k novej súťaži, do ktorej sa môže prihlásiť verejná knižnica evidovaná v Zozname knižníc SR vedenom ministerstvom kultúry. Termín uzávierky súťaže je stanovený na 28. februára 2019.